Pérdidas económicas y de alimentos, primeros impactos negativos del paro de campesinos en Santander

Los bloqueos en las vías de los sectores de Curos y Berlín en Santander por parte de más de 2.000 campesinos, quienes reclaman la atención del Gobierno Nacional para no resultar afectados en la delimitación de los páramos de Santurbán y El Almorzadero, ya empezaron a generar estragos en los transportadores y viajeros que todos los días utilizan este trayecto.

Ángel Ávila, por ejemplo, es un transportador que llevaba más de 35 toneladas de carbón de Cundinamarca hacia Barranquilla, las cuales debía descargar en el puerto de esa ciudad de la Costa Atlántica este sábado. Sin embargo, en este momento permanece atrapado en el paro de los campesinos en la vía que conduce de Bucaramanga a San Gil.

“Somos afectados porque no teníamos conocimiento de que se iba a presentar este paro campesino, entonces uno se programa con cita para cargue y para el descargue y lamentablemente nosotros si no trabajamos no podemos llevar el sustento de nuestras casas. Aquí estamos afectados sin comida, sin hotel, sin agua, sin ninguno de los elementos básicos para tener una vida digna en estas condiciones”, manifestó Ávila.

De igual forma Luis Galvis, comerciante de banano, mandarina, plátano y papa aseguró que quedó atrapado en medio del paro sin poder regresar a San Gil y sin poder llegar a Bucaramanga a vender sus productos.

“Para nosotros es muy complicado esto porque no sabemos qué hacer, no tenemos dinero para quedarnos a pasar la noche aquí y no podemos regresarnos tampoco. La mercancía ya se nos va a empezar a dañar y vamos a perder la plata que invertimos, por eso le pedimos a los campesinos y las autoridades que hagan todo lo posible, que se pongan la mano en el corazón y nos dejen salir de este lugar porque nosotros no tenemos nada ver con esta protesta, nosotros somos trabajadores y ahora estamos pagando los platos rotos y vamos a empezar a pasar necesidades en este paro del que no tenemos nada que ver”, dijo Galvis.

Las pérdidas para las empresas transportadoras se ven reflejadas en que las mercancías que quedaron represadas en medio del paro, entre ellas: carnes, hortalizas, leche, cemento, gasolina, carbón, pollo, frutas, entre otras que no tienen forma de avanzar o retroceder porque los bloqueos se mantienen por parte de los campesinos.

