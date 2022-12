Periodista de Santander denuncia agresión por parte del alcalde de Rionegro

Las denuncias que el comunicador, Luis Carlos Ortiz hizo sobre presuntas irregularidades en la contratación de la Alcaldía, serían el motivo por el cual Wilson Vicente González, primera autoridad municipal, agredió físicamente al periodista y luego lo amenazó con un arma de fuego.

La víctima manifestó que al ver en riesgo su vida corrió por varios minutos y luego escuchó el disparo que por fortuna no lo dejó lesionado.

“Yo llegaba de un evento de fotografía con una tía que me acompañaba, y cuando salí del parqueadero donde guardo la motocicleta, una camioneta me abordó y era la del alcalde; inicialmente me saluda y me pregunta que como iba el trabajo, posteriormente se altera y me agrede físicamente me dijo que no tiene miedo a las publicaciones que se han hecho del actuar de la administración” agregó el comunicador.

A través de la cuenta personal de Facebook del periodista, quedó registarada la denuncia.

El comunicador social suspendió sus actividades laborales en la emisora y no sale de su casa por miedo a perder la vida; por ahora, solicitó a las autoridades medidas de protección.

