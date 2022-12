"Pido disculpas si ofendí a alguien”: concejala Martha Antolinez

La concejala de Bucaramanga Martha Antolinez, fuertemente criticada tras haber sido captada en un video limándose las uñas y conversando con dos de sus compañeras en plena sesión del cabildo municipal, respondió a los cuestionamientos por su comportamiento.

Publicidad

“Solo saqué un momento una lima para arreglarme una uña que se me había partido y tenía fastidio en el dedo, no veo porque hacen un escándalo con esto, soy mujer y me preocupo por mi apariencia personal”, aseguró la concejala.

Publicidad

Vea también Graban a concejales de Bucaramanga chateando y mirando revistas de moda durante sesión

Publicidad

Replicó a las críticas que ha recibido a través de redes sociales, asegurando que “los debates muchas veces se vuelven la repetición de la repetidera y a veces nos cansamos”, pero reconoció que pudo ser un error el momento y pidió disculpas.

“Solo me resta pedir disculpas si alguien considera que actué de manera ligera, a mis compañeros del concejo les pido disculpas”, dijo.

Publicidad

Antolinez cuestionó que el video que la muestra limándose las uñas haya sido grabado hace más de un mes, según su versión, y solo hasta ahora haya sido divulgado.

Publicidad

Por su parte la concejala Nancy Lora, quien aparece en otro video ojeando una revista de catálogo de ventas cuando interviene otro concejal, durante un debate, respondió que a contrario a lo que pareciera, sí estaba prestando atención.

“Ese catálogo me lo hizo llegar una señora muy necesitada que me pidió colaboración, yo lo miré rápidamente pero estaba siguiendo el debate”, dijo.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.