Polémica por posible participación de Farc en marcha por al agua en Bucaramanga

En medio de la controversia entre quienes están a favor y en contra del proyecto minero de la multinacional Minesa en la región de Soto Norte, la asociación de municipios de la zona del páramo de Santurbán, Asomusanturbán, criticó la presencia de líderes políticos en la manifestación.



Ivonne González, directora de Asomusanturbán, aseguró que “la marcha tiene tientes políticos porque es sabido que hasta miembros del partido político de las Farc van a asistir a la marcha”.



Según González, la participación que anunciaron personalidades políticas de varios partidos tienen un interés electoral.



Vea también Hay motivaciones políticas en la marcha contra Minesa: Montoya Bozzi



Por su parte Dadán Amaya, miembro del Comité pro Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, negó que la organización de la marcha haya invitado directamente al partido político de las Farc, pero advirtió que todos los sectores que quieran manifestarse contra la minería en el páramo serán bienvenidos.



“No tenemos conocimiento sobre la participación de las Farc en la marcha pero nadie les va a cerrar las puertas en esta convocatoria, si lo que quieren es rechazar la megaminería en los páramos no podemos decirles que no lo hagan”, aseguró el activista.



Amaya explicó que para evitar que la marcha se politice han dado instrucciones de no permitir ningún distintivo de partidos políticos en la marcha.



“Cero banderas de partidos ni distintivos, pero serán bienvenidos”, puntualizó.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad