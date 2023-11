Prográmese: este es el plazo para tener un cupo escolar en Bucaramanga

Este viernes, 17 de noviembre, la Secretaría de Educación de Bucaramanga publicará el listado con cupos escolares en colegios oficiales para niños, niñas y adolescentes.

Los padres de familia deben diligenciar, en el menor tiempo posible, la matrícula para evitar que su hijo pierda el cupo.

“Si el nombre de su hijo se encuentra en el listado que se publicará este viernes, 17 de noviembre, deberá agilizar de inmediato la matrícula del estudiante en la institución asignada”, informó la Alcaldía de Bucaramanga en un comunicado.

Plazos de matrículas en colegios de Bucaramanga

Las matrículas la deben realizar quienes tengan cupo escolar para transición y estudiantes de 1 a 11 grado.

Para el caso de los grados de 1 a 11, los estudiantes tienen plazo de matrícula hasta el 15 de diciembre.

¿Qué pasa si no me inscribo en esa fecha?

Angelina Toloza, líder de cobertura, explicó que si después de las fechas estimadas no se realizó el proceso de matrícula, se pierde el cupo asignado por la Secretaría de Educación.

¿Hay cupos escolares para quienes no se inscribieron?

Para los padres de familia que no inscribieron a sus hijos en la plataforma en el tiempo acordado por la Alcaldía de Bucaramanga, hay una nueva oportunidad: el 17 de noviembre se publicará la oferta de cupos disponibles.

En el listado se publicará la institución, sede, grado y dirección del colegio. El acudiente se debe acercar directamente a la institución educativa a realizar el proceso de matrícula.

