Protestan por mala atención de las EPS para niños con cáncer en Barrancabermeja

Por la falta de atención médica algunos niños muestran signos de amarillismo, dolor y debilitamiento. Las madres temen por la vida de sus pequeños hijos y la poca acción de las autoridades en el municipio.

Las madres de alrededor de 30 niños con cáncer, protestan porque desde hace más de 2 meses no se les entregan medicamentos, no les autorizan sus quimioterapias ni se les otorgan citas, a pesar de tener decenas de tutelas a su favor.

“Es que con Emdisalud siempre es el mismo sufrimiento. A veces me pagan el anticipo para que yo lleve al niño, pero me lo pagan y no me dan la autorización. A mí de qué me sirve un papel si no me dan los medicamentos. Solamente tengo un frasquito de 25 pastillas pero ya solamente me quedan las de esta noche, dos pastillas”, señaló Alexandra Ortega madre de niño con cáncer.

Las directivas de la Fundación piden a las EPS cumplir con sus obligaciones médicas y legales para evitar sanciones y no poner en riesgo la vida de los niños.

El medicamento que necesita Ortega para su hijo supera los 300 mil pesos, al ser un familia de pocos recursos no puede comprarlo, por lo que pide a quienes quieran ayudarla llevar sus aportes a la Fundación, ubicada en el Puerto Petrolero en la Diagonal 55 Nº 17ª 03, en el barrio Pueblo Nuevo.

