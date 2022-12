¿Qué hacer en caso de sufrir una quemadura grave?

En esta época de fin de año se ha vuelto constante el aumento de personas que resultan quemadas no solo por pólvora, pese a las prohibiciones, sino con agua hirviendo u otros elementos.



En Santander se han registrado seis casos de personas quemadas en diciembre de 2016.



Por esta razón, los médicos entregaron recomendaciones especiales a la comunidad para saber cómo actuar en caso de sufrir una quemadura grave.



RECOMENDACIONES



• Hacer pedagogía con los niños en el uso y manipulación de pólvora y los riesgos que conllevan estos juegos pirotécnicos. Asimismo, mantenerlos alejados de la estufa, velas u otro elemento caliente que pueda causarle daño.



• Si la quemadura es muy grave, verificar si la persona está respirando y llevarla a un centro asistencial de forma inmediata o llamar a la línea de emergencia 123.



• En caso de encontrarse lejos de un puesto de salud, lo indicado es colocar compresas de agua fría sobre la zona afectada o, en caso de que no sea muy grave la quemadura, poner la extremidad o parte afectada bajo el agua.



• No utilizar cremas, aceites, mantequilla, hielo directo, pasta dentífrica u otras sustancias mientras la persona es vista por personal médico.



• En la cocina voltear los mangos de las ollas a la parte posterior de la estufa para evitar que los niños puedan voltearlos.

• Verificar si en casas y edificios hay extintores y revisar la fecha de vencimiento de los mismos.



• No dejar sola a la víctima e intentar calmarla.



• No dar analgésicos u otros medicamentos vía oral si no son recetados por el médico.



• Si la quemadura fue bajo la ropa no se debe retirar la prenda si está adherida a la piel, en la mano se debe retirar anillos o manillas.



• No tocar o soplar la zona afectada y no reventar ampollas porque puede provocar infección.





