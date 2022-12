Resultados de prueba de carga arrojaron que el puente Hisgaura es seguro

La empresa internacional Pedelta entregó un informe preliminar sobre las pruebas de carga realizadas al puente Hisgaura en Santander, en el que determinaron que la estructura es segura.



“Todos los resultados de las fases de carga fueron satisfactorios (...) se observa en general una mayor rigidez a la detectada en el modelo", dice el informe.

Sobre las imperfecciones que se observan en la parte lateral del puente, que lo hace ver ondulado, el gerente de la empresa Pedelta, que realizó y analizó las pruebas de carga, Leonardo Rosillo, aseguró que no representan un peligro.



“Todo el puente no presenta esas deformaciones geométricas. Eso es una dispersión de materiales, pero no pone en riesgo la seguridad del puente. Hay que solucionar esa deformación estética”, manifestó el ingeniero Rosillo.



El Hisgaura es el primer puente en Colombia en tener un sistema de amortiguadores para soportar los constantes sismos que se presentan en esa zona de Santander.



La empresa Sacyr, que construyó el viaducto que costó $107.000 millones, entregará en dos semanas un informe más completo al Gobierno Nacional que definirá si reciben o no la obra.