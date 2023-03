Rodolfo Hernández convocó primera convencional nacional de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

Con la Resolución 006 de 2023 el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, en cabeza del exaspirante a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, dio a conocer que realizará la primera convención nacional de partido el día 24 de marzo, de 2023, a partir de las 8:30 de la mañana Bucaramanga, en el Centro Comercial Cuarta Etapa con el propósito de discutir y tomar decisiones con respecto a la agenda del partido.

El hecho generó la reacción de algunas personas, como el representante a la Cámara Juan Manuel Cortés, quien se eligió por La Liga, pero posteriormente ha tenido varios enfrentamientos con Hernández, y quien además hace poco dio a conocer públicamente que Rodolfo le había pedido que donara los recursos económicos de la reposición de votos para adecuaciones de la sede del partido.

“La indelicadeza de no llamarnos a nosotros los congresistas a esa convención, pues deja mucho que decir. No sé cuál es el miedo que él tiene al invitarnos a nosotros. De igual manera quiero decir que no tenía ni idea de esa convocatoria. Entonces, pues cuando las cosas no se hacen bien, todo termina mal. Habían hecho una convención general a escondidas y ahorita supuestamente están invitando a todo el mundo, pero a mí no me han enviado ninguna invitación, no sé de nada de eso”, manifestó el representante Cortés.

Por su parte, Marelen Castillo, formula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, y actual Representante a la Cámara ha manifestado en varios escenarios públicos que no va a asistir a la convención del partido a pesar de que fue invitada a través de correo certificado.

“Yo me pregunto cómo va a ser la entrega de los avales, por lo menos de Santander, eso va a ser un desorden terrible y, como él algún día lo dijo, le va a entregar los avales solo a los empresarios, a los que tengan con qué hacer campaña y entonces dónde están las personas humildes que estuvieron trabajando para la campaña de él, o sea no va a haber oportunidades, va a ser otra vez un partido a servicio a su familia”, agregó Cortés.

