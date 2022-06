En un video que publicó en sus redes sociales el candidato presidencial Rodolfo Hernández invitó a Gustavo Petro a dejar a un lado las peleas y trabajar por la unión del país.

“Es el momento de cerrar las peleas sin sentido y abrir el diálogo. Es momento de dejar de llamar a la división y empezar a trabajar en la unión, ese es el verdadero cambio que necesita Colombia. Invito a mi contrincante Gustavo Petro a hacer esta misma reflexión”, fue el mensaje de Hernández.

Publicidad

Dijo que desde el pasado 29 de mayo la posición de Petro ha sido la de atacarlo: “Gustavo Petro y sus asociados han tomado una posición de ataque hacia mi proyecto, centrándose en tratar de destruirme a mí y a mi proyecto en vez de construir sus propias propuestas”.

El candidato Rodolfo Hernández, además, confirmó que no asistirá a ningún debate en lo que resta para la segunda vuelta presidencial.

“Por este motivo he tomado la decisión de no asistir a los debates, no seré partícipe de estas dinámicas polarizantes, de odio, donde el juego es destruir el otro en un minuto y medio, perdiendo de vista el verdadero trabajo que es construir el cambio por el que votaron los colombianos”, puntualizó.