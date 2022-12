Rodolfo Hernández propuso a Patricia Janiot que sea candidata a la Alcaldía

Sorpresivamente el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, reveló que le propuso a la periodista santandereana Ángela Patricia Janiot que sea candidata a la alcaldía de la ciudad bonita en las próximas elecciones y continúe con su legado de la Lógica, Ética y Estética.



“Ya se lo propuse, ella se rió, no se negó, pero yo creo que es para hacerle un poco de fuerza, no tendría que hacer campaña, ella es muy querida en la ciudad”, dijo Hernández en una entrevista con el programa Nocturna RCN.



Lea también Juez de Bucaramanga rocía saumerio pidiendo que les paguen retroactivos



Por ahora no se ha conocido respuesta pública de la periodista a la propuesta política.



Ángela Patricia Janiot es nacida en Bucaramanga pero vive hace varias décadas en Atlanta, Estados Unidos, sede central de CNN en español.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad