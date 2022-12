Santandereanos tenemos que saber qué pasó con el manejo de Panachi: Gobernador

El primera mandatario santandereano aseguró que estas inconsistencias se presentan desde el año 2012 y celebra que la Contraloría realice una auditoría especial para conocer detalles más claros de esta investigación en unos 3 meses.



“Siempre ha existido un incertidumbre sobre los manejos de estos recursos. Una revisoría fiscal encontró estas falencias y queremos que los santandereanos sepan que pasó con esos manejos irregulares y que no se vuelvan a repetir”, señaló el gobernador de Santander, Didier Tavera.



También reconoció que el Parque Nacional del Chicamocha y el cerro del Santísimo han potencializado el turismo en la región pero que en nombre del turismo no pueden permitirse actuaciones impropias.



“Hemos tenido gran crecimiento con el canotaje en el Río Fonce y con Panachi y tenemos una venta de oportunidades, pero no podemos permitir que en pro del desarrollo del departamento hayan tenido conductas impropias con los manejos de los dineros”; señaló Tavera.



El gobernador también resaltó que le parece excesivo que el anterior gerente de la Corporación Panachi ganara 22 millones de pesos y pide que se llegue al fondo de estos temas con la intervención que hacen los entes de control.





