Un solo odontólogo atiene a 3.070 internos de la cárcel Modelo de Bucaramanga

La grave crisis que enfrentan las personas que se encuentran privadas de la libertad en la cárcel modelo de Bucaramanga preocupa a las autoridades. La secretaría de Salud de Bucaramanga solicitó la urgente atención del Gobierno Nacional en este centro de reclusión para hombres.



En cuanto a la situación de salud que sufren las personas que se encuentran en la cárcel, el funcionario manifestó que hay una sola unidad odontológica para 3.070 sindicados y tres camillas.



“Ya es un momento en el que la solución no la tiene ni el gobernador o el señor alcalde, es momento de que el señor ministro de Justicia, el director del Inpec, tomen acciones o si no, todo lo que hagamos aquí va a ser en vano”, indicó Raúl Salazar, secetario de Salud.



El funcionario también denunció la situación de condiciones higiénicas de los baños y el hacinamiento que es de más de 1.800 personas.



Cabe recordar, que se había realizado un recorrido en el mes de marzo, con los organismos la cárcel Modelo para constatar el estado del reclusorio y se evidenció la difícil situación de los retenidos.



El temor a epidemias en la cárcel es un problema latente, según las autoridades de Salud de Bucaramanga, pues podría presentarse un caso de meningitis bacteriana que es endémica y contagiosa y no habría respuesta rápida y oportuna para su tratamiento.



En la actualidad hay casos de Tuberculosis que por su estado avanzado está siendo tratados con medicina especial, por funcionarios de salud pública de la secretaría con resultados positivos ya que muchos de ellos han sanado.



“Podemos contratar todo el equipo interdisciplinario, pero con el hacinamiento que hay no habrá un impacto real. No es posible que la planta médica esté abandonada porque no hay unidad eléctrica para su funcionamiento. El área en donde están atendiendo las consultas no hay camillas, en caso de un problema de salud masivo, no van a tener como atender la contingencia”, expresó el secretario de Salud de Bucaramanga.



