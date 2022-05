Una pareja me abordó, luego quedé desorientada: víctima de escopolamina cuenta cómo la robaron

Una joven de 18 años, quien pidió la reserva de su identidad, contó cómo fue abordada por una pareja y luego de darles la mano quedó desorientada. A la víctima, quien dice que fue escopolaminada, le robaron 600.000 pesos, su computador y hasta el celular.

“Primero me abordó la mujer con blusa curuba y saco gris, me dijo que si le podía ayudar porque ella no sabía leer ni escribir porque venía de Barranca, que si sabía la dirección de algo de abogados, le dije que iba para la universidad porque iba tarde, me dijo que le ayudara, 20 segundos después llegó un señor, como de 1,75 de estatura, voz ronca (…) El señor nos llevó al frente de una ferretería, la señora dijo que se había ganado un billete de lotería, de un momento a otro y como se ve en los videos, la señora me abraza y el señor me da la mano, ahí me echaron algo”, dijo la joven.

¡Pilas! En las paradas de bus en Bucaramanga y Lebrija, esta pareja droga a las mujeres que andan solas, ganan su confianza y cuando el químico les hace efecto, las víctimas entregan sus pertenencias sin oponer resistencia. Ya hay dos casos esta semana. @PoliciaBmanga pic.twitter.com/GeCR0H8yv7 — @Ricardo (@PabloFuerman) May 5, 2022

La víctima contó que posterior a ese encuentro, logra recordar que se subió a un bus de Translebrija y terminó en el centro de Bucaramanga.

“Me acuerdo que me subí al bus, me bajaron en la carrera 21 entre calles 35 y 33, en el centro de Bucaramanga, el señor me dijo que fuéramos a retirar plata y yo le dijo que listo, está bien. Fuimos al Banco Caja Social de La Triada y allí me robaron la plata”, indicó.

La joven de 18 años relata que también les dio el computador y hasta su celular, luego de estar bajo los efectos de la escopolamina.

“Yo en ese momento sabía donde estaba parada, sabía donde quedaba el banco, pero por los efectos de la escopolamina les sentía confianza a esas dos personas”, agregó.

La empresa Translebrija en un comunicado de prensa alertó a la comunidad sobre recientes casos de robo con escopolamina en ese municipio y el área metropolitana de Bucaramanga.

Pese a las alertas lanzadas y denuncias de la comunidad, la Policía de Bucaramanga aún no entrega más detalles sobre estos casos. Sin embargo, Comunicaciones Estratégicas de la Policía, Coest, pidió a BLU Radio que evitara este tipo de publicaciones "para no generar pánico en la comunidad".

Video completo:

#Video "Una pareja me abordó, luego quedé desorientada": víctima de escopolamina cuenta cómo la robaron en Bucaramanga. Así quedó registrado el momento en cámaras de seguridad. Historia completa → https://t.co/qazdYySTvj pic.twitter.com/LXaPOoAFEL — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 5, 2022