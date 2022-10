Video muestra a jóvenes consumiendo drogas en un salón de clases en Bucaramanga

Una madre de familia alertó que en el colegio donde estudia su hijo, los jóvenes consumen alucinógenos en las aulas de clase.



En un video se observa cómo los estudiantes inhalan un polvo blanco y en otro video al parecer arman la marihuana para consumirla.



“En el celular de mi hijo encontré videos, fotografías, mensajes de texto y de voz donde se evidencia el consumo de drogas al interior del colegio. Lo más alarmante es que la droga la consiguen en el mismo colegio por estudiantes que la suministran”, dijo Adriana, madre de familia.



La mujer asegura que su preocupación la puso en conocimiento de las directivas de la institución y a la fecha no hay un plan de choque efectivo para acabar con este problema.



“En la rectoría me dijeron que no podían poner en evidencia a los alumnos delante de los padres y que prepararían una jornada para prevenir el consumo de drogas pero a la fecha nada ha pasado”, señaló.



La madre de familia manifiesta que teme por la vida de su familia pues ha sido víctima de ataques por parte de vándalos en su vivienda tras denunciar estos hechos.



“Han ido a mi casa a partirme los vidrios y a hacerle daño a mi hijo. Soy una madre preocupada y esta es una situación delicada. Son alumnos de noveno y décimo grado”, indicó la mujer.



En la rectoría solo le han dicho que guarde las evidencias y señalan que el joven responsable de llevar los alucinógenos a las aulas está protegido porque está saliendo de un proceso de recuperación.



La mujer ya puso en conocimiento de las autoridades este hecho para que sea investigado.





