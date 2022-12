“Ya no hacemos 25 carreras sino 15 por la piratería”: Taxistas de Bucaramanga

Taxistas de Bucaramanga realizaron un plantón y sostuvieron una reunión con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para exigirle que reactivara nuevamente el pico y placa para vehículos de transporte público.





Sin embargo, las inconformidades se extienden a la inseguridad, la piratería y el alza de solo 100 pesos en la tarifa mínima de taxis para 2017.





Los taxistas señalan que su trabajo ha disminuido por el aumento de la ilegalidad que no está siendo controlada por las autoridades.





“A la Policía Nacional y administración municipal les quedó grande combatir este problema de la piratería no por incapacidad de sus hombres sino por falta de pie de fuerza. Nosotros ya no hacemos 25 carreras diarias como antes sino que hacemos solo 15. Eso siempre nos afecta el bolsillo y la movilidad en la ciudad”, dijo Jairo Cala taxista de la ciudad.





Frente al aumento de 100 pesos en la tarifa manifiestan que irrisorio porque no es representativo.





“Eso es irrisorio. Es una falta de respeto con quienes trabajamos de forma legal. Tendremos que nadar todos los días con una alcancía”, explicó Cala.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM