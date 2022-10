¡No coma cuento! El dióxido de cloro no cura el coronavirus

Varias publicaciones y videos compartidos en redes sociales aseguran que el nuevo coronavirus puede ser curado con dióxido de cloro, una sustancia que resulta de mezclar clorito de sodio, agua y ácido cítrico, y que es comercializada con el nombre de Solución Mineral Milagrosa (MMS por sus siglas en inglés). Sin embargo, no hay pruebas científicas que demuestren esto.

Autoridades sanitarias de varios países y expertos consultados por AFP Factual alertan que su consumo con fines médicos puede ser perjudicial para la salud.

Publicidad

Gran parte de las publicaciones que circulan en torno a estos productos conducen a grabaciones y referencias de tres personas: Isidro Fuentes, Josep Pàmies y Andreas Kalcker.

Riesgos ante la emergencia sanitaria

“¿Qué cuesta de probar algo que puede ser curativo en cuestión horas como puede ser el MMS o el dióxido de cloro? [...] Ya estamos tratando personas que no han entrado a hospitales con el diagnóstico de positivo de coronavirus y en dos o tres días ha desaparecido”, asegura el agricultor y herbolario Josep Pàmies en un video que circula en Facebook desde el 1 de abril pasado.

Pàmies explica que el dióxido de cloro, sustancia que se genera al mezclar clorito de sodio, agua y ácido cítrico -conocido comercialmente como Solución Mineral Milagrosa (MMS)- cura el nuevo coronavirus e incluso asegura que ya hay un hospital, cuyo nombre no menciona, que inyecta esa sustancia para eliminar este virus en pacientes graves.

Publicidad

Agrega que el dióxido de cloro tiene propiedades para matar bacterias, hongos y virus, por lo que es utilizado para desinfectar las bolsas de sangre. Mientras que el clorito de sodio que lo produce, “no tiene costo, no mata a nadie [...] no es un producto tóxico [...] no tiene efectos secundarios”. El herbolario señaló que la Unión Europea legalizó el clorito de sodio como un medicamento huérfano que se inyecta en vena para tratar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Publicidad

El mensaje de Pàmies fue compartido por usuarios en YouTube (1, 2) con el título: “YA HAY HOSPITALES INYECTANDO DIÓXIDO DE CLORO MMS CLORITO SÓDICO”, pero el video fue eliminado por “infringir las normas de la comunidad de YouTube”. No obstante, algunos usuarios los replicaron en Facebook (1, 2) y Twitter (1, 2) antes de que eso sucediera.

Pàmies y su organización Dulce Revolución han sido denunciados en varias ocasiones por promover el consumo de esta sustancia como tratamiento médico, la más reciente, en abril de este año por el Consejo del Colegio de Médicos de Cataluña al representar un riesgo ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

"Peligroso e ilegal"

Publicidad

Varios videos (1, 2, 3), tuits (1, 2, 3) y publicaciones (1, 2, 3, 4) resaltan las mismas supuestas ventajas del dióxido de cloro, del clorito de sodio o de el MMS. Uno de ellos muestra un testimonio de una paciente supuestamente curada por este químico de un coronavirus autodiagnosticado

En un audio atribuido a Isidro Fuentes, quien se define como biólogo molecular de la Universidad de la Laguna en España, este señala: “¿Existe una sustancia que mata todos los patógenos sin distinguir si esos microbios son virus, bacterias u hongos? La respuesta es sí. Esa sustancia se llama dióxido de cloro”. Y se pregunta: “Si está comprobado que el dióxido de cloro mata todos los posibles patógenos que pueda haber en la sangre, ¿por qué su uso, carente de efectos secundarios, no está extendido desde hace décadas en la sanidad pública española?”

Publicidad



Isidro Fuentes está en la mira de la Policía Nacional de España desde el pasado 5 de abril por compartir información falsa sobre el MMS. La Policía señaló que el consumo de MMS “es peligroso y se trata de un medicamento ilegal”. Además la Universidad de la Laguna aclaró en redes sociales que no tiene registro del supuesto biólogo molecular ni de su trabajo en esa institución.

"Publicidad engañosa"

Andreas Kalcker es conocido por ser uno de los pioneros en la defensa y promoción del dióxido de cloro como tratamiento médico para el cáncer, el autismo, la malaria y otros padecimientos a nivel mundial. En su página web dice que “en solución acuosa a dosis bajas promete ser una solución ideal, rápida y efectiva para la eliminación de este virus [el coronavirus]”.

En uno de los videos compartidos en redes, dice, entre otras cosas, que “el dióxido de cloro incrementa el oxígeno en la sangre y en el pulmón, eliminando al mismo tiempo por desnaturalización los virus”. Y asegura que “tampoco hay ningún muerto, clínicamente probado, por dióxido de cloro, en toda la historia de toma oral”.

Publicidad

Kalcker también ha sido objeto de varias investigaciones y denuncias por hacer publicidad engañosa de este producto, recientemente por las autoridades catalanas y por el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), años atrás. Incluso han advertido del contenido de los libros de Kalcker donde explica el funcionamiento de el MMS y el CDS.

¿Qué son el MMS, el dióxido de cloro y el clorito de sodio?

Publicidad

Aunque en las publicaciones estos tres productos son usados como sinónimos, no lo son. AFP Factual contactó vía correo electrónico a Xavier Giménez Font, profesor titular del Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física y miembro del Instituto de Química Teórica y Computacional de la Universidad de Barcelona, quien explicó que la Solución Mineral Milagrosa (MMS) es una “mezcla de dos compuestos: el clorito sódico y ácido cítrico. La primera es un sólido granuloso blanquecino, mientras que el segundo es un ácido débil muy presente en ciertos alimentos”, como el jugo del limón o la lima.

Giménez hizo referencia a un texto de su autoría titulado ¿Por qué el MMS no puede curar la COVID-19?, en el cual aclara que el famoso dióxido de cloro se obtiene disolviendo el MMS (clorito de sodio más ácido cítrico) en un vaso de agua y suele beberse.

Asimismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que el MMS puede conocerse con otros nombres como solución maestra, suplemento mineral milagroso y solución de purificación de agua (WPS, por sus siglas en inglés).

El MMS tiene una sustancia de la misma familia, el CDS o protocolo de dióxido de cloro, que genera también dióxido de cloro y se usa como presunta solución milagrosa. Según el promotor de esta sustancia, Andreas Kalcker, este producto está compuesto por clorito de sodio, pero en lugar de usar ácido cítrico se usa ácido clorhídrico o muriático.

Publicidad

Daños a la salud

Daniel Pérez, epidemiólogo del Hospital de Infectología de La Raza en Ciudad de México, aseguró a AFP Factual que el dióxido de cloro es una agente efectivo para prevenir el esparcimiento del coronavirus, pero sólo en superficies, o en agua. Añadió que inyectar, respirar o ingerir soluciones con este producto químico puede causar efectos adversos a la salud.

Publicidad

“El clorito de sodio y el dióxido de sodio son sustancias muy corrosivas, el clorito al ponerlo sobre piel sana produce quemaduras químicas. Inhalarlos, inyectarlos o consumirlos pueden generar daños a la salud, ni hablar de ingerirlo porque pueden causar una intoxicación”, advirtió.

Por su parte, Cristian Paredes, docente de Química y Farmacia de la Universidad Católica en Santiago de Chile, afirmó al equipo de AFP Factual que “de hecho la concentración de este producto es monitorizada constantemente en las plantas potabilizadoras”, pero no es recomendable su uso inyectado o por vía oral porque puede causar hasta la muerte.

“Por el lado más químico, la sustancia está muy emparentada con el hipoclorito de sodio (cloro, lavandina o lejía) y puede producir el mismo daño a los tejidos, si de por sí el cloro comercializado es capaz de generar daños en el tejido de las manos, ingerido puede ser altamente dañino, dejando secuelas graves o incluso la muerte”, ahondó.

Sobre si existen estudios para probar la efectividad de esta sustancia para curar el nuevo coronavirus, Eduardo Tobar, médico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, aseguró que no, y que por lo contrario puede ser venenoso al contener un alto grado de cloro.

Publicidad

“Si eso fuera cierto, no estaría en las redes sociales, sino que estaría en la información científica. Creo que es un poco de gente que se aprovecha para sacar dinero”, dijo a AFP Factual.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, de momento, “no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el COVID-2019”.

Publicidad

Advertencias en varios países

Antes de la aparición del SARS-CoV-2, a finales de 2019, el uso del clorito de sodio y el MMS ya se recomendaba en redes sociales (1, 2, 3) y ha sido un tema controversial en medios de comunicación (1, 2, 3, 4) por supuestamente curar otras enfermedades, como el autismo, el cáncer, el sida o la hepatitis. Autoridades sanitarias de diferentes países alertaron ya entonces sobre los riesgos de ingerir estas sustancias.

En Estados Unidos, la FDA advirtió que se habían reportado problemas de salud tras el uso de el MMS o de productos derivados del cloro para tratar alguna enfermedad ya desde 2010, y aseguró no tener “conocimiento de ninguna investigación que demuestre que estos productos sean seguros o eficaces para tratar enfermedad alguna”.

De nuevo en 2019, esta autoridad sanitaria apuntó que “la solución mineral milagrosa y otros productos similares no están aprobados por la FDA, e ingerirlos es lo mismo que beber lejía”.

Publicidad

En Canadá, el Departamento de Salud alertó a la población en un comunicado el 30 de noviembre de 2018 sobre el riesgo del MMS y aclaró que no está permitida su comercialización en ese país.

Por su parte, la Agencia Española del Medicamento ordenó en 2010 “la retirada del mercado de todos los ejemplares” de MMS, señalando que “el citado producto no [había] sido objeto de evaluación y autorización previa a su comercialización”.

Publicidad

Uso para Esclerosis Lateral Amiotrófica

Algunas de la publicaciones y videos que circulan aseguran que el clorito de sodio se usa en Europa como tratamiento para la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La Comisión Europea inscribió esta sustancia en 2013 con el registro EU/3/13/1139 como “medicamento huérfano”, es decir, para uso experimental en enfermedades que padecen pocas personas.

Al hacer una búsqueda del registro, AFP Factual encontró que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otro estudio publicado por el Hospital Forbes Norris MDA/ALS del Centro Médico California Pacific analizaron la acción inyectada del clorito de sodio, también conocido como NP0001, como agente para retrasar el progreso inflamatorio de la ELA en pacientes.

Sin embargo, en 2018, el investigador que lideraba el estudio, Rober G. Miller, anunció en la 70° Reunión Anual de la Asociación Americana de Neurología (AAN): “La droga no funcionó en el análisis más reciente. La escala de progreso de la ELA disminuyó igualmente en ambos grupos [...] no hubo diferencias entre los que tomaron el medicamento en comparación con los del placebo”. Por lo que su uso para tratar esa enfermedad quedó descartado.

Publicidad

Cabe destacar que en ningún momento las autoridades hicieron mención del MMS, CDS o al dióxido de cloro, sino simplemente del clorito de sodio aplicado vía intravenosa.

Al respecto, el profesor Giménez de la Universidad de Barcelona dijo a AFP Factual que “lo que la Unión Europea hizo fue admitir una solicitud del clorito de sodio en 2013 para su estudio pero no ha llegado a aprobarse, puesto que los resultados no lo permitían”.

Publicidad

“Mi exploración de las evidencias aportadas por los que defienden el MMS me ha permitido confirmar, fuera de toda duda, que no existe ninguna evidencia que apoye su uso. Todas las referencias se refieren a su uso como desinfectante, como biocida, fuera del cuerpo humano. Se citan noticias y autores falsos”, concluyó.

Hasta el 16 de abril, más de 141.000 personas han fallecido por el nuevo coronavirus y se han reportado al menos 2.135.000 contagios, según un balance realizado por la AFP.

En conclusión, la Solución Mineral Milagrosa (MMS), el dióxido de cloro o el clorito de sodio en ninguna de sus presentaciones, no curan el COVID-19 y su uso puede provocar daños a la salud, como explicaron especialistas a AFP Factual.

La AFP ya verificó otras desinformaciones sobre formas de prevención y cura dell COVID-19, que se pueden consultar aquí

Publicidad

*Esta verificación fue realizada con base en la información científica y oficial sobre el nuevo coronavirus disponible a la fecha de esta publicación.

Publicidad