¡No coma cuento! ‘Fake news’ señalan a candidato de pertenecer a grupos armados ilegales

Varias publicaciones en redes sociales tienen a Luis Carlos Ayala, candidato a la Alcaldía de Lebrija, pidiendo protección a las autoridades luego de que recibiera amenazas tras las falsas noticias en Facebook de cuentas desconocidas del municipio.

“Descubrimos que está avalado por el Partido Político Colombia Renaciente, un partido que apoya Ferozmente las Guerrillas Colombianas como las Farc", dice una de las publicaciones.

El candidato incluso denunció que hubo un intento de secuestro en contra de él y un familiar.

"He recibido muchas amenazas, se han presentado personas acá en la sede y me han llamado también vía telefónica para decirme que soy el candidato de la guerrilla de las Farc, pero eso no tiene nada que ver con la realidad, han venido acá han tratado de secuestrar a mi hermano Wilmar Fabián", aseguró Luis Carlos Ayala, candidato a la Alcaldía de Lebrija.

Por ahora, las autoridades locales informaron que están al tanto de la situación tras las amenazas que recibió el candidato.

Escuche la denuncia completa:

