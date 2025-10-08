En vivo
Blu Radio  / Bumbox  / ¡Qué Locura! - T3. E4. Contra la ‘jartera’ de vivir: Felipe Zuleta
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px) (16).jpg

¡Qué Locura! - T3. E4. Contra la ‘jartera’ de vivir: Felipe Zuleta

Felipe Zuleta dice que heredó de su mamá la inteligencia y de su papá los trastornos. Desde muy joven ha sufrido depresión crónica y también algunas compulsiones que han marcado su vida.

¡Qué locura!

Felipe Zuleta

Seguir escuchando:

  • Bumbox

    ¡Qué Locura! - T3. E3. Vivir con el cerebro fundido: Alejandra Giraldo

    Desde niña Alejandra Giraldo soñó con presentar noticias y hoy es una de las periodistas más reconocidas en Colombia. Aunque su carrera le ha traído grandes satisfacciones, el ritmo de vida y el estrés la sacudieron hasta el colapso. En este episodio hablamos con ella sobre el síndrome de burnout y cómo es vivir con depresión funcional.

  • Bumbox

    Noticias del día - Permisos para conciertos deberán aprobarse con mínimo cinco días de antelación

    El alcalde de Bogotá anunció una modificación clave en los tiempos del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA): a partir de ahora, los promotores deberán tramitar y obtener todos los permisos al menos cinco días hábiles antes del evento. En su intervención, enfatizó que “no habrá salvavidas de último minuto” ni opción a subsanaciones posteriores, para evitar cancelaciones como la del show de Kendrick Lamar.

  • Bumbox

    Titulares deportivos - Definición de Copas, noche de Libertadores

    Hoy repasamos toda la actividad deportiva del día: las emociones de la Copa Libertadores, los resultados que marcan la jornada y las claves de la definición en los torneos internacionales. Un resumen ágil, directo y con todo lo que necesitas saber.

  • Bumbox

    ¡Qué Locura! - T3. E2. Cuando vuelve la luz: Lorena Rodríguez

    Lorena Rodríguez probó todo para salir de la depresión: terapias, medicinas y hasta caminos espirituales. Pero cuando nada parecía funcionar, apareció una nueva posibilidad: implantar cuatro electrodos en su cerebro para ayudar a regularlo. En este episodio nos cuenta cómo fue esa cirugía y cómo es su vida desde entonces.

  • Bumbox

    El Rastro - Soldado Reyes, Episodio 1: Un disparo entre las sombras

    Seis años después de la misteriosa muerte del soldado Cristian Steven Reyes en Montenegro, Quindío, su familia aún busca respuestas. Hijos, hermanas y una viuda atrapada en el enigma de esa noche marcan el inicio de lo que nadie imaginó del asesinado del soldado Reyes, la investigación de Diego Guauque.

