¡Qué Locura! - T3. E4. Contra la ‘jartera’ de vivir: Felipe Zuleta

Desde niña Alejandra Giraldo soñó con presentar noticias y hoy es una de las periodistas más reconocidas en Colombia. Aunque su carrera le ha traído grandes satisfacciones, el ritmo de vida y el estrés la sacudieron hasta el colapso. En este episodio hablamos con ella sobre el síndrome de burnout y cómo es vivir con depresión funcional.