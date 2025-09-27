En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

¿Cómo comprar casa sin tener ahorros? Casa Blu del 27 de septiembre de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 27 de septiembre de 2025.

Casa BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 27 de septiembre de 2025:

  • Mabel Quintero Giraldo, experta en financiación y mentora en la compra de bienes raíces, profundizó sobre cómo comprar vivienda en Colombia sin tener ahorros.
  • María Fernanda Montoya, líder digital de The Butter Club, habló sobre su emprendimiento que busca generar vínculos a partir de clases de cocina.
  • Juan Mondragón, productor y actor de 'Casi normales', dio detalles sobre el musical que transformó Broadway que llega a Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

