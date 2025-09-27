¿Cómo comprar casa sin tener ahorros? Casa Blu del 27 de septiembre de 2025

Actualizado: 27 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 27 de septiembre de 2025:
- Mabel Quintero Giraldo, experta en financiación y mentora en la compra de bienes raíces, profundizó sobre cómo comprar vivienda en Colombia sin tener ahorros.
- María Fernanda Montoya, líder digital de The Butter Club, habló sobre su emprendimiento que busca generar vínculos a partir de clases de cocina.
- Juan Mondragón, productor y actor de 'Casi normales', dio detalles sobre el musical que transformó Broadway que llega a Colombia.
Escuche el programa completo aquí: