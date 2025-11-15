¿Cuáles son las ventajas de comprar vivienda en 2025? Casa Blu del 15 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 15 de noviembre de 2025:
- Oswaldo Restrepo, médico y epidemiólogo, dio detalles acerca de cómo se transforma la manera en que vivimos y envejecemos.
- Lucas Naranjo Mejía, gerente general de Perfek Constructora, profundizó sobre cómo está el sector Finca Raíz actualmente en el país.
- Valentina Osorio, esperta enImagen Efectiva y estratega del proyecto HonrArte, Fundación Corazón Verde, habló del emprendimiento que crea productos sostenibles y celebran culturas indígenas, apoyando comunidades locales.
Escuche el programa completo aquí: