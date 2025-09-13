En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

¿Cuáles son los desafíos de la salud mental actualmente? Casa Blu del 13 de septiembre de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 13 de septiembre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 11:51 a. m.

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 13 de septiembre de 2025:

  • Juana Montoya, directora comercial y cofundadora de la Feria de Diseño de Medellín, habló sobre las sorpresas y novedades de la Feria del Diseño en la ciudad.
  • Susan Cruz Casa, directora del programa de psicología virtual de Areandina, profundizó sobre el suicidio y los más grandes desafíos para la salud mental en la actualidad.
  • Luis Alberto Torres Álvarez, autor del libro ¿Machista yo? En la cuerda floja del patriarcado, dio detalles sobre los escenarios donde los hombres confrontan el machismo.

Escuche el programa completo aquí:

