El cuerpo grita, emociones y salud física: Casa Blu del 18 de octubre de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 18 de octubre de 2025.

Casa BLU
Casa BLU
Casa BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 18 de octubre de 2025:

  • Sandra Escobar, médica ginecóloga y vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Menopausia, habló sobre las barreras que enfrentan las mujeres cuando entran en la menopausia.
  • Ana María Arias Cardona, psicóloga y educadora, se refirió a cómo el cuerpo grita lo que el corazón no ha resuelto.
  • Carolina Angarita, mentora de libertad, conferencista internacional y escritora Best Seller, dio detalles de la celebración de Lit summit 2025: el nuevo reto de liderazgo.

Escuche el programa completo aquí:

