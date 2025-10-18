El cuerpo grita, emociones y salud física: Casa Blu del 18 de octubre de 2025

Actualizado: 18 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 18 de octubre de 2025:
- Sandra Escobar, médica ginecóloga y vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Menopausia, habló sobre las barreras que enfrentan las mujeres cuando entran en la menopausia.
- Ana María Arias Cardona, psicóloga y educadora, se refirió a cómo el cuerpo grita lo que el corazón no ha resuelto.
- Carolina Angarita, mentora de libertad, conferencista internacional y escritora Best Seller, dio detalles de la celebración de Lit summit 2025: el nuevo reto de liderazgo.
Escuche el programa completo aquí: