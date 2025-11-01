Las dos razones por las que se enamoran las personas: Casa Blu del 1 de noviembre de 2025

Actualizado: 1 de nov, 2025
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 1 de noviembre de 2025:
- Cristobal Amo Martín, experto en riqueza consciente, dio detalles acerca de el enamoramiento en las parejas y cómo saber si se está enamorado.
- María Esther Panesso, artista plástica, profundizó sobre los 122 años del Salón de Otoño en París y la presencia de la tercera colombiana en la exposición.
- Manuel Quintero, director del Consultorio Jurídico Animal de la Fundación Universitaria San Martín, habló del primer consultorio jurídico animal en Bogotá.
Escuche el programa completo aquí: