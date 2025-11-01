Las dos razones por las que se enamoran las personas: Casa Blu del 1 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 1 de noviembre de 2025:



Cristobal Amo Martín, experto en riqueza consciente, dio detalles acerca de el enamoramiento en las parejas y cómo saber si se está enamorado.

María Esther Panesso, artista plástica , profundizó sobre los 122 años del Salón de Otoño en París y la presencia de la tercera colombiana en la exposición.

Manuel Quintero, director del Consultorio Jurídico Animal de la Fundación Universitaria San Martín, habló del primer consultorio jurídico animal en Bogotá.

Escuche el programa completo aquí: