Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Las dos razones por las que se enamoran las personas: Casa Blu del 1 de noviembre de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 1 de noviembre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 1 de noviembre de 2025:

  • Cristobal Amo Martín, experto en riqueza consciente, dio detalles acerca de el enamoramiento en las parejas y cómo saber si se está enamorado.
  • María Esther Panesso, artista plástica, profundizó sobre los 122 años del Salón de Otoño en París y la presencia de la tercera colombiana en la exposición.
  • Manuel Quintero, director del Consultorio Jurídico Animal de la Fundación Universitaria San Martín, habló del primer consultorio jurídico animal en Bogotá.

Escuche el programa completo aquí:

