Los problemas de mantener una relación en la actualidad: Casa Blu del 20 de septiembre de 2025

Actualizado: 20 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 20 de septiembre de 2025:
- Ana Kary Daza, sexóloga y terapeuta de pareja de Boston Medical, profundizó sobre los principales problemas para mantener una relación en la actualidad.
- Ana Catalina Echeverri. CEO de Instincts Humains, habló sobre Colombia como destino clave para la maquila de medicamentos.
- Vicente Reyes, gerente de marca de Falabella Travel, dio detalles sobre los principales errores a la hora de viajar a Europa.
Escuche el programa completo aquí: