Los problemas de mantener una relación en la actualidad: Casa Blu del 20 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 20 de septiembre de 2025:



Ana Kary Daza, sexóloga y terapeuta de pareja de Boston Medical, profundizó sobre los principales problemas para mantener una relación en la actualidad.

profundizó sobre los principales problemas para mantener una relación en la actualidad. Ana Catalina Echeverri. CEO de Instincts Humains , habló sobre Colombia como destino clave para la maquila de medicamentos.

, habló sobre Colombia como destino clave para la maquila de medicamentos. Vicente Reyes, gerente de marca de Falabella Travel, dio detalles sobre los principales errores a la hora de viajar a Europa.

Escuche el programa completo aquí: