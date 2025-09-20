En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Los problemas de mantener una relación en la actualidad: Casa Blu del 20 de septiembre de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 20 de septiembre de 2025.

Casa BLU
Casa BLU
Casa BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 20 de septiembre de 2025:

  • Ana Kary Daza, sexóloga y terapeuta de pareja de Boston Medical, profundizó sobre los principales problemas para mantener una relación en la actualidad.
  • Ana Catalina Echeverri. CEO de Instincts Humains, habló sobre Colombia como destino clave para la maquila de medicamentos.
  • Vicente Reyes, gerente de marca de Falabella Travel, dio detalles sobre los principales errores a la hora de viajar a Europa.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad