Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Reforma afectaría el bolsillo de los colombianos?: Casa Blu del 6 de septiembre de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 6 de septiembre de 2025.

Casa BLU
Casa BLU
Casa BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 12:10 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de agosto de 2025:

  • María Soledad Garcés, directora de Fundación para la Convivencia Digital, habló sobre en qué momento se pierde la autoridad con los niños.
  • Alex Duque, gerente de Grupo Belisario, profundizó sobre cómo avanza la ciudad de Medellín en crecimiento.
  • Santiago Espinosa González, profesor de Finanzas de la Universidad de La Sabana, se refirió a la Reforma Tributaria y cómo afectará los hogares.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos