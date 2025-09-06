¿Reforma afectaría el bolsillo de los colombianos?: Casa Blu del 6 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 06, 2025 12:10 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de agosto de 2025:
- María Soledad Garcés, directora de Fundación para la Convivencia Digital, habló sobre en qué momento se pierde la autoridad con los niños.
- Alex Duque, gerente de Grupo Belisario, profundizó sobre cómo avanza la ciudad de Medellín en crecimiento.
- Santiago Espinosa González, profesor de Finanzas de la Universidad de La Sabana, se refirió a la Reforma Tributaria y cómo afectará los hogares.
Escuche el programa completo aquí: