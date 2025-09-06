¿Reforma afectaría el bolsillo de los colombianos?: Casa Blu del 6 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de agosto de 2025:



María Soledad Garcés, directora de Fundación para la Convivencia Digital, habló sobre en qué momento se pierde la autoridad con los niños.

Alex Duque, gerente de Grupo Belisario, profundizó sobre cómo avanza la ciudad de Medellín en crecimiento.

Santiago Espinosa González, profesor de Finanzas de la Universidad de La Sabana, se refirió a la Reforma Tributaria y cómo afectará los hogares.

