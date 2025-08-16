¿Todo lo que necesita puede estar a un pedaleo?: así es la 'Ciudad de los 15 minutos'

En la más reciente emisión del programa Casa BLU, el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, creador del concepto de la “ciudad de los 15 minutos”, habló de cómo este modelo, que ya revoluciona ciudades como París o Barcelona, también puede cambiar la manera en la que se vive en Colombia. Su propuesta es sencilla de explicar, pero ambiciosa en impacto: que todo lo esencial, trabajo, salud, educación, compras, ocio y bienestar, quede al alcance de una caminata o un pedaleo desde casa.

Aunque en ciudades como Medellín el relieve parece un obstáculo, Moreno insiste en que no se trata de contar minutos exactos ni de una receta única. Se trata de repensar las ciudades en torno a la proximidad y la calidad de vida. “Lo que menos importa es si son 10, 15 o 20 minutos. Lo importante es dejar atrás el modelo de ciudades extensas, llenas de carros y largas horas de desplazamientos, para pasar a urbes con múltiples centros, más verdes, con vecindarios vivos y con economías locales fuertes”, explicó.

El experto recordó que este modelo no solo se construye con grandes decisiones desde los gobiernos, sino también desde los barrios y comunidades. “La señora que abre una papelería en su conjunto, o el camión que acerca verduras al vecindario, ya son ejemplos de economía de cercanía. Esos pequeños cambios fortalecen la vida en comunidad y reducen la dependencia de grandes traslados”, señaló.

Durante la entrevista, Moreno habló de tres claves para el futuro urbano, lo que él llama las tres “iAs”: la inteligencia ancestral, que rescata la sabiduría de comunidades que han vivido de la proximidad; la inteligencia adaptativa, que nos prepara para responder a crisis como el cambio climático; y, por supuesto, la inteligencia artificial, que aporta datos y tecnología para hacer ciudades más habitables.

Su llamado, además, fue directo al país: “Mientras Colombia no considere la vivienda como una infraestructura social; es decir, vivienda digna con servicios cerca, seguirá condenando a su gente a perder horas en desplazamientos”.

Moreno estará en Medellín del 20 al 22 de agosto de 2025 como invitado a la Escuela de Verano de Saberes de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde presentará su ponencia El poder de la proximidad: vivir la ciudad. Allí pondrá sobre la mesa un debate urgente: cómo construir ciudades más humanas, sostenibles y habitables, donde la vida no se consuma en el tráfico, sino en el barrio.

Escuche la entrevista completa aquí: