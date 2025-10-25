¿Usa la fórmula de gafas correcta? Casa Blu del 25 de octubre de 2025

Actualizado: 25 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 25 de octubre de 2025:
- Álvaro Echeverri Bustamante, doctor especialista en oftalmología de la clínica oftalmológica San Diego, dio detalles acerca de cómo evitar daños en los ojos por utilizar gafas inadecuadas.
- Juliana 'Julita Barrero', experta en emprendimiento de Shatk Thank Colombia, profundizó sobre cómo preparar a los hijos hacia el éxito.
- Miguel Antonio Tolosa Rodríguez, toxicólogo y coordinador de farmacología del Hospital Infantil Universitario de San José, dio recomendaciones para evitar dolores de cabeza en Halloween con los dulces.
Escuche el programa completo aquí: