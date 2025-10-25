¿Usa la fórmula de gafas correcta? Casa Blu del 25 de octubre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 25 de octubre de 2025:



Álvaro Echeverri Bustamante, doctor especialista en oftalmología de la clínica oftalmológica San Diego, dio detalles acerca de cómo evitar daños en los ojos por utilizar gafas inadecuadas.

Juliana 'Julita Barrero', experta en emprendimiento de Shatk Thank Colombia , profundizó sobre cómo preparar a los hijos hacia el éxito.

Miguel Antonio Tolosa Rodríguez, toxicólogo y coordinador de farmacología del Hospital Infantil Universitario de San José, dio recomendaciones para evitar dolores de cabeza en Halloween con los dulces.

