Así funciona la estafa masiva de supuestas visas de trabajo para Estados Unidos

Más de medio centenar de colombianos aseguran haber sido víctimas de una estafa, en las que les ofrecen unas supuestas visas de trabajo y permisos especiales para niños para así poder viajar a Estados Unidos.

Estas más de 50 personas dicen fueron estafadas por dos mujeres que les prometieron visas, pero al final las dos mujeres desaparecieron después de pedirles gruesas sumas de dinero y de llevárseles todos los documentos.

Así explicó al Ojo de la noche, para Mañanas Blu, una mujer en el sur de Bogotá que quería viajar a Estados Unidos con sus dos hijas y que perdió 5 millones de pesos. A esta hora busca a las mujeres para que le devuelvan los pasaportes.

“Nosotros teníamos la cita para la visa en la embajada el día 11 de agosto, pero pues a mí se me olvidó. Entonces le comenté lo que me estaba pasando a una amiga y ella me dijo que en la casa de ella estaba posando un señor que había llegado de Santa Marta, un señor Elkin, que tenía una señora que se encargaba de hacer todos los trámites de visados y que los hacía muy rápido”, inició explicando.

Asimismo, contó que la mujer le prometió conseguirle una cita para un día próximo a cuando tenía la cita por primera vez y lo que les cobraba por dicho trabajo. Sin embargo, cuando asistieron a la supuesta cita, las hicieron esperar horas y nunca sucedió lo prometido.

“Hablamos y ella nos dijo que sí, que efectivamente ella nos podía conseguir la cita para ese jueves siguiente, o sea el día 24 de agosto, y que nos cobraba 1.200.000. Entonces nosotros fuimos a las 4:00 de la tarde y estuvimos hasta las 8:00 de la noche y ella nos decía que esperáramos, que esperáramos que sí nos iban a atender, que el cónsul nos iba a atender, que nos iban a dar la visa porque ella ya había pagado. De ahí no volvimos a saber nada”, denunció.

Al indagar a través de las redes sociales, la mujer encontró que las mismas dos falsas tramitadoras, al parecer, han robado a más de 50 personas y no solamente en Bogotá sino también en la costa Atlántica.

Según ellas, tienen varias denuncias por estafa, y además que las autoridades las están buscando. Todas las víctimas están preocupadas por sus pasaportes, porque en la gran mayoría de los casos, las supuestas estafadoras les pidieron que los enviaran a la Embajada de los Estados Unidos, y lo cierto es que estos documentos no aparecen por ninguna parte.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche: