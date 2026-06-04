Colombia, el rey de los festivos entre los países asociados a la OCDE: aquí el top 10

Colombia se consolida como el rey en el ranking del países con más días festivos entre los países asociados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), luego de que el calendario nacional sumara una nueva fecha de descanso. Con la aprobación de la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el país alcanzará un total de 19 días festivos.

La nueva jornada festiva fue establecida por una ley sancionada por el Gobierno, que declara el 9 de julio como una celebración nacional en honor a la patrona de Colombia. La norma determina que el día tendrá aplicación en todo el territorio y que los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al descanso remunerado.

Aunque la fecha se celebrará oficialmente el 9 de julio, al caer entre semana aplicará la figura de traslado de algunos festivos al lunes siguiente. Por esta razón, en 2026 los colombianos tendrán el descanso el lunes 13 de julio, generando un nuevo puente festivo en el calendario laboral.

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Con esta incorporación, Colombia mantiene su posición destacada frente a otros países de la OCDE. El país supera a naciones como Japón, Corea del Sur, Turquía y Bélgica en número total de días de festivos oficiales.



Top 10

Con el nuevo cambio en el país, el top 10 de países de la OCDE con más días festivos quedaría así:



Colombia — 19 días festivos Japón — 17 días festivos Lituania — 17 días festivos Eslovaquia — 15 días festivos Corea del Sur — 14 días festivos Luxemburgo — 14 días festivos Turquía — 14 días festivos Bélgica — 13 días festivos República Checa — 13 días festivos Finlandia — 13 días festivos

Con la llegada del nuevo festivo de la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Colombia refuerza su posición como el país con más días festivos dentro de esta comparación internacional.