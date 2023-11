¿Cómo pedirle un milagro al doctor José Gregorio Hernández?

El doctor José Gregorio Hernández , conocido como el "médico de los pobres", es una figura venerada en Venezuela y otros países de América Latina. Tras su beatificación en 2021, se ha convertido en un intercesor muy popular para los creyentes que buscan un milagro.

Si usted está buscando pedir un milagro al doctor José Gregorio Hernández, aquí tiene algunos consejos:

Confíe, tenga fe

Lo más importante es que usted tenga fe en que el doctor José Gregorio Hernández puede interceder ante Dios por usted. La fe es la fuerza que mueve montañas, y es la que le ayudará a obtener el milagro que desea.

Ore con sinceridad

Cuando usted le pida un milagro al doctor José Gregorio Hernández, ore con sinceridad y desde el corazón. Cuéntele su situación y pídale que interceda por usted ante Dios.



Publicidad

Sea paciente

Dios tiene un plan para todos nosotros, y a veces ese plan no es el que nosotros queremos. Si usted no recibe el milagro que desea de inmediato, no se desanime. Siga orando con fe y paciencia, y Dios le escuchará.

Oración de sanación de José Gregorio Hernández

Aquí hay una oración que usted puede usar para pedirle un milagro al doctor José Gregorio Hernández:

Publicidad

Oh, doctor José Gregorio Hernández,médico de los pobres y protector de los enfermos,le pido con toda mi fe que interceda ante Dios por mí.(Explique su situación y pida el milagro que desea.)Sé que Dios tiene un plan para mí, y confío en que, con su ayuda, ese plan se cumplirá.Amén.