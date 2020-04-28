Blu Radio José Gregorio Hernández
José Gregorio Hernández
Papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos de Venezuela
Ante más de 55.000 fieles en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, convirtiéndolos en los primeros santos de Venezuela.
Esto le prometieron a José Gregorio Hernández para que hiciera el milagro con niña en Venezuela
José Gregorio Hernández se encamina a ser el primer santo de Venezuela.
Esto le dijo José Gregorio Hernández a madre de joven que recibió milagro del doctor
El Vaticano reconoció el caso de Yaxúry Solórzano como el milagro necesario para la beatificación de José Gregorio Hernández en 2021.
Oración a José Gregorio Hernández: súplica de sanación al médico de los pobres
Entre las oraciones que más dirigen los devotos a José Gregorio Hernández está la de sanación, que puede realizarse todos los días. Un recorrido por la vida del beato venezolano.
José Gregorio Hernández: habla el médico que certificó el milagro por el que será santo
El papa Francisco beatificará a José Gregorio Hernández, el santos de los pobres.
Papa aprueba desde el hospital la canonización de José Gregorio Hernández
Francisco firmó el decreto durante la visita que le hicieron el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el sustituto de la secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra.
¿Cómo pedirle un milagro al doctor José Gregorio Hernández?
Si usted está buscando pedir un milagro al doctor José Gregorio Hernández, aquí tiene algunos consejos.
¿Cuáles son los milagros de José Gregorio Hernández?
Aquí hay algunos de los milagros más notables asociados con José Gregorio Hernández:
Novena a José Gregorio Hernández
A José Gregorio Hernández se le conoce como "el médico de los pobres" y desde hace décadas sus seguidores esperan su santificación.
¿Cuándo declaran santo al Dr. José Gregorio Hernández?
Para ser proclamado santo existe cuatro pasos. En algunos casos, el proceso ha sido rápido, como por ejemplo para San Francisco de Asís.