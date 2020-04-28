En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Lista Clinton
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / José Gregorio Hernández

José Gregorio Hernández

  • Papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
    Son los primeros santos de Venezuela.
    Foto: AFP
    Mundo

    Papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos de Venezuela

    Ante más de 55.000 fieles en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, convirtiéndolos en los primeros santos de Venezuela.

  • Una mujer sostiene un retrato del médico venezolano José Gregorio Hernández
    Una mujer sostiene un retrato del médico venezolano José Gregorio Hernández
    Foto: AFP
    Religión

    Esto le prometieron a José Gregorio Hernández para que hiciera el milagro con niña en Venezuela

    José Gregorio Hernández se encamina a ser el primer santo de Venezuela.

  • José Gregorio Hernández
    José Gregorio Hernández
    JUAN BARRETO/AFP
    Exclusivo
    Religión

    Esto le dijo José Gregorio Hernández a madre de joven que recibió milagro del doctor

    El Vaticano reconoció el caso de Yaxúry Solórzano como el milagro necesario para la beatificación de José Gregorio Hernández en 2021.

  • Oración a José Gregorio Hernández
    José Gregorio Hernández será el primer santo venezolano.
    Foto: Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria.
    Religión

    Oración a José Gregorio Hernández: súplica de sanación al médico de los pobres

    Entre las oraciones que más dirigen los devotos a José Gregorio Hernández está la de sanación, que puede realizarse todos los días. Un recorrido por la vida del beato venezolano.

  • Yaxury Solórzano, la niña del milagro de José Gregorio Hernández
    Yaxury Solórzano
    AFP
    Religión

    José Gregorio Hernández: habla el médico que certificó el milagro por el que será santo

    El papa Francisco beatificará a José Gregorio Hernández, el santos de los pobres.

  • Jose-Gregorio-AFP.jpg
    José Gregorio
    Foto: AFP
    Mundo

    Papa aprueba desde el hospital la canonización de José Gregorio Hernández

    Francisco firmó el decreto durante la visita que le hicieron el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el sustituto de la secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra.

  • José Gregorio Hernández
    José Gregorio Hernández
    Foto: crédito al autor
    Cotidiano

    ¿Cómo pedirle un milagro al doctor José Gregorio Hernández?

    Si usted está buscando pedir un milagro al doctor José Gregorio Hernández, aquí tiene algunos consejos.

  • José Gregorio Hernández
    José Gregorio Hernández
    JUAN BARRETO/AFP
    Religión

    ¿Cuáles son los milagros de José Gregorio Hernández?

    Aquí hay algunos de los milagros más notables asociados con José Gregorio Hernández:

  • 368229_José Gregorio Hernández // Foto: AFP
    José Gregorio Hernández // Foto: AFP
    Religión

    Novena a José Gregorio Hernández

    A José Gregorio Hernández se le conoce como "el médico de los pobres" y desde hace décadas sus seguidores esperan su santificación.

  • 368229_José Gregorio Hernández // Foto: AFP
    José Gregorio Hernández // Foto: AFP
    Religión

    ¿Cuándo declaran santo al Dr. José Gregorio Hernández?

    Para ser proclamado santo existe cuatro pasos. En algunos casos, el proceso ha sido rápido, como por ejemplo para San Francisco de Asís.

CARGAR MÁS

Publicidad