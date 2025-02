Esto le prometieron a José Gregorio Hernández para que hiciera el milagro con niña en Venezuela

La canonización de José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", ha sido motivo de alegría en Venezuela y en la comunidad católica. Sin embargo, su reconocimiento como santo se debe a un milagro atribuido a él: la recuperación inexplicable de Yaxúry Solórzano, una niña que en 2017 sobrevivió a una herida de bala en la cabeza. Su madre, Carmen Ortega, narró en Recap Blu el momento en que, desesperada, hizo una promesa al beato para que salvara a su hija.

Carmen Ortega relató que el día del incidente recibió la devastadora noticia de que su hija había sido asesinada de un disparo en la cabeza. Sin embargo, al llegar al lugar, encontró a Yaxúry de pie y la tomó en sus brazos para buscar ayuda. En medio de la angustia, cayó de rodillas y elevó una oración desesperada: "Dios mío, si me quitaste la primera, no me quites la segunda. Sálvame a mi hija, yo te la entrego". Fue en ese momento cuando hizo su promesa a José Gregorio Hernández: si su hija sobrevivía, le ofrendaría una "muñeca de plata" con su imagen.

Según Ortega, en ese instante se le apareció la figura de José Gregorio Hernández, vestido de blanco con sombrero y zapatos negros. "Me dijo: 'Estese tranquila, que a esa niña no le va a pasar nada, tenga fe y más nada'", contó en la entrevista. Asegura que el médico santo tocó a Yaxúry de pies a cabeza y le prometió que sería él, a través de Dios, quien la operaría.

Contra todo pronóstico médico, Yaxúry se recuperó sin secuelas graves. Su caso fue estudiado por el Vaticano y se convirtió en el milagro que permitió la beatificación de José Gregorio Hernández en 2021. Ahora, su canonización fue aprobada por el papa Francisco desde el hospital donde convalece por una doble neumonía.

Tal como prometió, Carmen Ortega mandó a hacer la muñeca de plata con el nombre de su hija y la llevó en agradecimiento. "Busqué plata, no sé de dónde, pero traté de conseguirla y le mandé a hacer la muñeca", declaró en Recap Blu.

José Gregorio Hernández, el médico de los pobres Foto: Aciprensa

José Gregorio Hernández se encamina a ser el primer santo de Venezuela, un país donde su imagen ha estado presente por décadas en hogares, iglesias y calles.