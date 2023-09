La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa a la semana. Esto se puede traducir en unos 8,000 pasos diarios, aproximadamente.

Sin embargo, para muchas personas, alcanzar este objetivo puede ser un desafío. Si usted es un adulto sedentario, es posible que solo dé unos 5,000 pasos diarios. En este caso, aumentar tu actividad física hasta los 8,000 pasos puede llevarle algún tiempo.

¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a los 8,000 pasos diarios?

La respuesta a esta pregunta depende de varios factores, como su nivel de actividad física actual, su condición física y su peso. En general, se estima que una persona que camina a paso ligero da unos 100 pasos por minuto. Por lo tanto, para dar 8,000 pasos, necesitaría caminar durante 80 minutos.

Sin embargo, si camina más rápido, dará más pasos por minuto. Por ejemplo, si camina a paso moderado, dará unos 120 pasos por minuto. En este caso, solo necesitaría caminar durante 67 minutos para llegar a los 8,000 pasos.

Publicidad

Consejos para aumentar su actividad física

Si quiere llegar a los 8,000 pasos diarios, hay algunas cosas que puedes hacer para aumentar su actividad física:

Comience poco a poco. Si está acostumbrado a caminar poco, no intente aumentar su actividad física demasiado rápido. Comience con un objetivo más realista, como 5,000 pasos diarios, y vaya aumentando gradualmente.

Si está acostumbrado a caminar poco, no intente aumentar su actividad física demasiado rápido. Comience con un objetivo más realista, como 5,000 pasos diarios, y vaya aumentando gradualmente. Añada actividad física a su rutina diaria. En lugar de tomar el ascensor, suba las escaleras. En lugar de ir en carro al trabajo, camine o monte en bicicleta.

En lugar de tomar el ascensor, suba las escaleras. En lugar de ir en carro al trabajo, camine o monte en bicicleta. Busque oportunidades para moverse más. Si tiene un trabajo sedentario, levántese y muévase cada 20-30 minutos. Beneficios de caminar 8,000 pasos diarios

Caminar 8,000 pasos diarios tiene muchos beneficios para la salud, entre los que se incluyen:



Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Ayuda a controlar el peso.

Mejora la salud mental y el bienestar.

Aumenta la fuerza y la resistencia.

Alcanzar los 8,000 pasos diarios puede llevar algún tiempo, pero es un objetivo que vale la pena alcanzar. Caminar es una forma de ejercicio sencilla y eficaz que puede mejorar tu salud en muchos aspectos.

Publicidad

El estudio de la Universidad de Granada

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada, en España, encontró que caminar 8,000 pasos diarios puede ayudar a reducir el riesgo de mortalidad prematura.

En el estudio, publicado en la Journal of the American College of Cardiology, investigadores encontraron que las personas que caminaron al menos 8,000 pasos diarios tenían un 25% menos de riesgo de morir prematuramente que las personas que caminaron menos de 4,000 pasos diarios.

El estudio también encontró que caminar 8,000 pasos diarios puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.