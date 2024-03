Descubra en esta lista si su apellido es de origen medieval

¿Se ha preguntado alguna vez de dónde proviene su apellido? Es posible que tenga un origen medieval, remontándose a la época en que los apellidos tal y como los conocemos hoy en día comenzaron a surgir.

En España y Latinoamérica, muchos apellidos comunes tienen sus raíces en la Edad Media. Algunos de los más frecuentes, como Fernández, López o García, se originaron durante este período.

¿Cómo se originaron los apellidos medievales?

En laEdad Media, las clases altas comenzaron a utilizar apellidos para diferenciarse del resto de la población. Estos apellidos solían indicar el origen, la ocupación o las características físicas de la persona.

Los apellidos patronímicos, como Fernández (hijo de Fernando) o Rodríguez (hijo de Rodrigo), eran muy comunes. También se usaban apellidos descriptivos, como Moreno, Delgado o Calvo, o apellidos que indicaban la procedencia, como Gallego, Navarro o Catalán.

Publicidad

Un sistema de tres nombres:

Este sistema de apellidos se basa en el sistema romano de tres nombres:

Praenomen: El nombre de pila.

El nombre de pila. Nomen: El nombre gentilicio, que indicaba la familia a la la que se pertenecía.

El nombre gentilicio, que indicaba la familia a la la que se pertenecía. Cognomen: Un apodo o nombre adicional que podía ser hereditario.

Un ejemplo:

Publicidad

El emperador "Cayo Julio César" se llamaba "Cayo", pertenecía a la familia "Julia" y tenía el "cognomen" de "César".

Descubra si su apellido es medieval:

En esta lista, encontrará algunos de los apellidos más comunes de origen medieval en España:

Fernández: Hijo de Fernando

Hijo de Fernando López: Hijo de Lope

Hijo de Lope García: Hijo de García

Hijo de García Rodríguez: Hijo de Rodrigo

Hijo de Rodrigo González: Hijo de Gonzalo

Hijo de Gonzalo Sánchez: Hijo de Sancho

Hijo de Sancho Martínez: Hijo de Martín

Hijo de Martín Pérez: Hijo de Pedro

Hijo de Pedro Díaz: Hijo de Diego

Hijo de Diego Hernández: Hijo de Hernando

Hijo de Hernando

¿Su apellido no está en la lista? No se preocupe, hay muchos otros apellidos medievales que no se han incluido. Puede investigar el origen de su apellido en internet o consultando a un experto en genealogía.