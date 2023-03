General Sanabria es buena persona, pero vive en la Edad Media: Roy Barreras, presidente del Congreso

Luego de las declaraciones del general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, quien habló de temas como el exorcismo, su postura frente al aborto, al uso del condón y sobre la población LGTBI al interior de la institución, diferentes sectores políticos reaccionaron a lo dicho por el alto oficial.

Sanabria, quien entre otras temáticas también se refirió al incremento de los contagios de VIH dentro de las fuerzas, con más de 10.000 casos, generó un fuerte revuelo con sus afirmaciones. Así se lo hicieron saber desde diferentes sectores, tanto de los partidos de Gobierno como de la oposición.

Desde el Pacto Histórico rechazaron lo dicho por el alto oficial de la Policía, como lo dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien expresó su postura en su cuenta de Twitter.

"Gral. Sanabria es buena persona, pero vive en la Edad Media. Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI, contra evidencia epidemiológica -se protege más del VIH que los promiscuos hétero- además proscribe el condón como 'abortivo'. No funciona en una sociedad moderna y progresista”, manifestó Barreras.

A su vez, el representante Alejandro Ocampo, de la misma colectividad, dejó en claro que respetar las creencias religiosas de todas las personas al interior de la Policía muy importante, pues para él es "una fuerza muy sensible".

Pero luego aclaró que, por ejemplo, "debamos estar hablando a los ciudadanos de que los grandes logros de las fuerzas militares se hicieron a punta de exorcismos y no con la inteligencia de la Policía. No con la profesionalización, no con operativos, eso es un mensaje que no esta bien para la población", refirió.

Por su parte, la representante a la Cámara del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, también se pronunció sobre el particular. "Colombia no puede seguir teniendo un general de la Policía de la época medieval. Presidente @petrogustavo, le pedimos respetuosa pero URGENTEMENTE que releve al Gral. Sanabria de su cargo y delegue a otra persona”.

Colombia no puede seguir teniendo un General de la Policía de la época medieval⚔️.



— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) March 25, 2023

Entretanto, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, tuvo un pronunciamiento más moderado; aunque manifestó que las creencias religiosas del general Sanabria no pueden interferir en la dirección de la Policía Nacional.

“Importante que la ideología y la creencia de fe de un director de una institución tan importante para los colombianos, como la Policía Nacional, no se vea afectada por esas creencias. Es importante también que lo que se ha dicho no tenga efectos ni consecuencias en la administración”, señaló.

En los próximos días está previsto que el director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, se reúna con el presidente de la República, Gustavo Petro, para algunas aclaraciones sobre esta controvertida salida ante los medios de comunicación.

