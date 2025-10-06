El secreto que le ahorrará mucho tiempo para limpiar la estufa de su casa

Limpiar de manera correcta una estufa va de la mano a una buena alimentación y entorno agradable en un hogar, pues esta es una de las zonas más importantes de toda la casa y, por eso, hacerlo bien se vuelve algo vital; sin embargo, algunos cometen algunos errores al hacerlo.

Quemadores de la estufa. Foto: Pexels

¿Cómo limpiar una estufa correctamente? Siga estos consejos

De acuerdo con especialistas del hogar, una estufa sana va de la mano con una vida sana y cuidado del propio elemento. Según Burson, empresa de electrodomésticos, existe una forma correcta de hacerlo la cual ahorrar mucho tiempo y, además, mantendrá el elemento 100 % limpio:



Prevenir: cocinar de manera prudente siempre será el primer consejo por parte de expertos, pues evitar que la comida se acumule, es decir, los residuos, en la estufa, evitará que a la hora de limpiarla sea mayor la tarea con el jabón.

cocinar de manera prudente siempre será el primer consejo por parte de expertos, pues evitar que la comida se acumule, es decir, los residuos, en la estufa, evitará que a la hora de limpiarla sea mayor la tarea con el jabón. Ojo con lo que limpia: un estudio publicado en el Journal of Applied Microbiology evidenció que el vinagre puede reducir la presencia de ciertos microorganismos, pero su efectividad es mucho menor frente a bacterias patógenas. El bicarbonato, por su parte, funciona como abrasivo suave para manchas y olores, pero carece de acción desinfectante comprobada. En contraste, el jabón neutro sigue siendo la opción más segura y confiable: actúa descomponiendo la grasa y eliminando microorganismos sin dejar residuos nocivos.

un estudio publicado en el Journal of Applied Microbiology evidenció que el vinagre puede reducir la presencia de ciertos microorganismos, pero su efectividad es mucho menor frente a bacterias patógenas. El bicarbonato, por su parte, funciona como abrasivo suave para manchas y olores, pero carece de acción desinfectante comprobada. En contraste, el jabón neutro sigue siendo la opción más segura y confiable: actúa descomponiendo la grasa y eliminando microorganismos sin dejar residuos nocivos. Limpieza constante: si usted limpia más seguido, o al menos un día la semana, seguramente el tiempo se reducirá a la hora de volverlo a hacer y su cuidado le permitirá destinar lo que quedé en otras tareas del hogar.

“Para conservarlo en óptimas condiciones, recomendamos usar desengrasantes suaves sin soda cáustica un químico fuerte que se usa en los productos de aseo, limpiar cuando la superficie esté fría y secar bien parrillas y perillas antes de colocarlas nuevamente. Así, las estufas se mantienen como nuevas por más tiempo”, indicaron.