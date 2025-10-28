Estas recetas lo pueden dejar bien parado con ingrediente que siempre está en la cocina

¿Alguna vez le ha pasado que le llega una visita sorpresa a su hogar o quiere sorprender a sus amigos cuando los invita? Pues aquí le traemos cuatro recetas fáciles y que lo dejaran con una muy buena imagen ante sus invitados al usar como base un ingrediente que suele estar siempre en las cocinas de los colombianos.

Se trata del pan tajado, pero no solo piense en un sánduche; hay varias recetas que pueden elevar ese nivel culinario y sorprender el paladar de las personas que más quiere.

Foto de referencia sándwich AFP

Recetas innovadoras con pan tajado

Tostada francesa con frutos rojos y miel

El pan Dorado Tajado de Bimbo se dora en una mezcla de huevo batido con leche y vainilla, hasta que quede dorado y esponjoso. Se sirve con frutos rojos frescos y un toque de miel. Un café negro equilibra la dulzura de la preparación y resalta la acidez natural de las frutas.

El pan Dorado Tajado de Bimbo se dora en una mezcla de huevo batido con leche y vainilla, hasta que quede dorado y esponjoso. Se sirve con frutos rojos frescos y un toque de miel. Un café negro equilibra la dulzura de la preparación y resalta la acidez natural de las frutas. Sándwich de carne asada con chimichurri

Se tuesta las tajadas de pan y se rellena con tiras del corte de carne asada favorito, rúgula fresca y chimichurri. Una cerveza roja equilibra la jugosidad de la carne y la acidez del chimichurri.

Se tuesta las tajadas de pan y se rellena con tiras del corte de carne asada favorito, rúgula fresca y chimichurri. Una cerveza roja equilibra la jugosidad de la carne y la acidez del chimichurri. Tostada de pollo al barril con guacamole

Dorar las tajadas del pan en el sartén y cubrir con pollo al barril desmechado y guacamole preparado con cebolla morada y cilantro. Una cerveza rubia refresca el paladar y realza la suavidad del pollo y la cremosidad del aguacate.

Dorar las tajadas del pan en el sartén y cubrir con pollo al barril desmechado y guacamole preparado con cebolla morada y cilantro. Una cerveza rubia refresca el paladar y realza la suavidad del pollo y la cremosidad del aguacate. Sándwich de salmón ahumado con queso crema y limón

Dos rebanadas de pan se tuestan ligeramente y se untan con queso crema. Luego se agregan láminas de salmón ahumado, un toque de ralladura de limón y, si se desea, hojas frescas de espinaca o rúgula para dar contraste. El sándwich se cierra y se presiona suavemente. Una cerveza de trigo, ligera y frutal, resalta la frescura cítrica y complementa el sabor ahumado del salmón.

Con estas combinaciones, cada encuentro se convierte en una oportunidad para descubrir nuevas formas de disfrutar un buen pan. Solo queda elegir la receta favorita, servirla en la mesa y brindar por los momentos que se comparten.