Existen tres cócteles bajos en alcohol muy fáciles de hacer y solo necesita tener vino

A nivel mundial existe una bebida ideal para cualquier tipo de ocasión: los cócteles, pues se volvieron parte de los planes sociales con una amplia variedad de sabores y preparaciones acorde a los gustos de cada persona; sin embargo, el problema que ven algunas personas va de la mano con el hecho de que contienen mucho alcohol en sus ingredientes.

No obstante, no todos son así y existen algunas alternativas bajas en alcohol con una fuerte potencia de sabor, que, según recomendaciones de Pinta Negra, reconocida marca de vinos, permiten que las personas igual disfruten de cócteles de alta calidad.

Tres cócteles bajos en alcohol

Spritz de frutos rojos

Ingredientes



100ml de vino blanco.

50ml de agua con gas.

Un puñado de frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas).

Hielo.

Preparación: mezcle el vino con agua con gas en una copa grande, agregue los frutos rojos y los cubos de hielos. Mezcle un poco y disfrute.

Sangría ligera



200 ml de vino tinto.

100 ml de jugo de naranja natural.

1 manzana en trozos.

1 rama de canela y hielo.

Preparación: combine el tinto con el jugo de naranja en una jarra y agregue la manzana y la canela. Luego sirva con hielo y decore con una rodaja de la naranja, mezcle un poco y disfrute.

Tinto de verano

Ingredientes



100 ml de vino tinto.

Agua con gas.

100 ml de gaseosa sabor a limón.

Hielo.

Limón.

Preparación: llene la mitad de una copa o vaso con hielo y luego agregue vino, añada agua con gas lentamente y mezcle.

“Estas opciones no solo son bajas en alcohol, sino que también permiten experimentar sabores únicos y saludables, aprovechando las propiedades antioxidantes del vino y los insumos naturales.”, explicaron. Asimismo, este tipo de preparaciones permiten que las personas que no son fanáticas de alcohol disfruten de este tipo de bebidas; por otro lado, si no termina siendo de su agrado podría ir a algún bar y probar su cata de productos a su gusto.