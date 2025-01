Ni el lunes ni el miércoles, este es el día más difícil de la semana, según estudio

Durante años, el lunes ha cargado con la fama de ser el día más complicado de la semana . Este estigma está profundamente arraigado en la cultura laboral y social, ya que marca el inicio de nuevos compromisos, reuniones y tareas que pueden resultar abrumadoras tras dos días de descanso.

Incluso se habla de que el miércoles podría ser otro de los días más complicados, esto debido a que es conocido como el "ombligo de la semana", por lo que todavía quedan dos días para que termine la semana laboral o de estudio.

¿Cuál es el día más difícil de la semana?

Sin embargo, un reciente estudio realizado por un equipo de la Escuela de Economía de Londres, en el cual se analizó los estados de ánimo de más de 22.000 personas a lo largo de la semana, descubrió un hallazgo sorprendente: el martes, no el lunes ni el miércoles, es el día más difícil para la mayoría de las personas.

Según los investigadores, aunque el lunes es percibido como un día complicado, muchas personas aún cuentan con algo de energía residual del fin de semana, lo que les permite afrontarlo con mayor fortaleza de lo esperado.

El martes, en cambio, carece de esa "inercia inicial" que proporciona el primer día de la semana. Con el agotamiento físico y mental comenzando a acumularse y el fin de semana aún lejano, este día se convierte en un punto intermedio donde la motivación tiende a decaer.

¿Por qué el martes es considerado el día más difícil de la semana?

La investigación sugiere que la percepción del martes como un día "vacío" y monótono contribuye a que muchas personas lo consideren especialmente difícil. A diferencia del lunes, que está cargado de energía inicial y expectativas, o del miércoles, que marca el ecuador de la semana, el martes parece carecer de un propósito claro en el ciclo semanal. Esto genera una sensación de monotonía que afecta la productividad y el estado de ánimo.

Además, los pendientes laborales que no se resolvieron el lunes comienzan a acumularse el martes, lo que incrementa los niveles de estrés. Desde un punto de vista emocional, esto se traduce en una mayor desmotivación y, en algunos casos, en un impacto directo en la salud, como lo han señalado diversos estudios sobre los estados emocionales y su influencia en el bienestar.

¿Cómo impactan en la salud los días de la semana?

De acuerdo con The Journal of Positive Psychology, el día en cuestión no solo afecta el estado de ánimo, sino también la salud . La falta de motivación y el estrés pueden influir en el sistema inmunológico y en la producción hormonal, generando un impacto físico.

Expertos recomiendan estrategias simples pero efectivas para enfrentar el martes (y cualquier otro día difícil). En este sentido, establecer rutinas saludables, hacer ejercicio y tomar descansos breves ayudan a mantener la energía.