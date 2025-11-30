Se acaban las excusas para regalar anchetas en navidad: así las puede comprar por internet

La temporada navideña ya arranca y, como es tradición, las anchetas vuelven a ser uno de los regalos más buscados por familias y empresas. Sin embargo, este año la dinámica cambió por completo: comprar anchetas por internet se convirtió en la opción más práctica, rápida y segura, y cientos de clientes ya están aprovechando la comodidad de recibirlas directamente en casa.

La tendencia no es casualidad. Con el cierre de sus puntos físicos, El Rey de las Anchetas, una de las marcas más reconocidas del país, decidió apostarlo todo al comercio electrónico. La compañía anunció que ahora toda su operación es 100 % digital, con entregas a domicilio en todo el territorio nacional y una plataforma capaz de recibir más de medio millón de visitas al día. Según su fundador, Orlando Ávila, el objetivo es claro: “El futuro no se espera… se construye”, afirmó al presentar esta transformación.

En la práctica, esto significa que cualquier persona puede armar y comprar una ancheta desde el celular o el computador, sin filas, sin congestiones y con seguimiento en tiempo real.

Ventajas de comprar anchetas por intertet

La compra digital de anchetas funciona de manera similar a pedir un domicilio. La mayoría de plataformas —incluida la de Grupo Shalom— permite:



Elegir el diseño entre modelos navideños, gourmet o corporativos.

Personalizar productos, agregar tarjetas y ajustar tamaños.

Pagar con métodos como PSE, tarjetas o billeteras digitales.

Recibir en casa, incluso el mismo día en algunas ciudades.

Detrás de estas experiencias hay una operación sólida. Grupo Shalom, por ejemplo, cuenta con un centro logístico de más de 5.000 metros cuadrados, despachos nacionales y un sistema que integra inteligencia artificial predictiva para organizar rutas y anticipar la demanda.

El impacto también llega al campo. Cada compra impulsa el trabajo de más de 40.000 campesinos colombianos, pues la marca mantiene contratos directos con productores rurales para garantizar calidad, precios justos y abastecimiento durante la temporada navideña.

Además, el canal digital reduce tiempos, evita desplazamientos y facilita los pedidos corporativos. Las empresas pueden solicitar cientos de anchetas de una sola vez, personalizar mensajes y programar entregas a diferentes direcciones.



Comprar anchetas por internet: propuesta atrae a clientes

La apuesta por el comercio electrónico responde a una realidad del mercado: la demanda crece y los consumidores prefieren soluciones más ágiles. De hecho, la marca proyecta superar los $1,2 billones en ventas durante la temporada 2025, impulsada por campañas digitales que ya alcanzan más de 50 millones de impactos.

Por lo tanto, comprar anchetas por internet dejó de ser una opción secundaria y se convirtió en el camino más práctico para quienes quieren regalar tradición sin complicarse. Un clic, una dirección y el envío hace el resto.

