Suecia, caso de éxito en la reducción del tabaquismo a través de alternativas libres de combustión

Suecia, que hace parte del grupo de los llamados países nórdicos, está a punto de convertirse en el primer estado europeo en alcanzar la categoría de "libre de humo", que según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) corresponde a una tasa de tabaquismo inferior al 5 %. La razón del éxito es contundente: los suecos han aprendido a manejar la nicotina de una manera diferente.

Según el Servicio Nacional de Salud (NHS) en Inglaterra, aunque la nicotina no es libre de riesgo y es adictiva, no es una causa de cáncer. Los estudios científicos lo han establecido desde hace mucho tiempo, pero los mitos que persisten en torno a la nicotina, tanto entre los médicos como entre el público en general, generan una percepción errónea respecto a esta sustancia que, según expertos, no es la causa principal en enfermedades inducidas por el tabaquismo.

Suecia cuenta con una estrategia regulatoria innovadora basada en ciencia y en la aceptación del consumo de alternativas libres de humo como bolsas de nicotina y cigarrillos electrónicos, lo que les ha permitido, según los reportes de la Agencia de Salud Pública de Suecia, reducir el número de fumadores desde 1963 en un 80 %2. A diferencia de otros estados europeos con políticas públicas prohibicionistas en los que el tabaquismo sigue siendo un problema grave de salud pública, Suecia ha demostrado que el acceso a productos de nicotina de menor riesgo puede ser una alternativa eficaz en la lucha contra el tabaquismo.

El impacto en la salud pública de esta innovadora visión ha sido notable. Uno de los hallazgos más importantes, es que a pesar de que uno de cada cuatro adultos usa nicotina a diario, según la Base de Datos de la Carga Global de Enfermedades, Suecia presenta un 41 %3 menos de incidencia de cáncer en comparación con el promedio europeo y una tasa de muertes relacionadas con el tabaco 39,6 %4 menor que en el resto de la Unión Europea, incluyendo la menor incidencia de cáncer de pulmón en Europa, con solo 17.75 por cada 100,000 habitantes, como muestra la tabla (Observatorio Global del Cáncer).

Publicidad

Por otro lado, la Agencia de Salud Pública de Suecia informó que hace 60 años el 49 % de los hombres suecos fumaban cigarrillos y para 2022, solo el 5,6 % de éstos continúa con este hábito, demostrando que sus ciudadanos han cambiado sus preferencias por esta nueva generación de productos.

La conclusión es que, al permitir esta transición a alternativas de menor riesgo, Suecia ha erradicado prácticamente los cigarrillos tradicionales y recientemente obtuvo su estatus como uno de los pocos países libres de humo en el mundo.

A medida que otras naciones buscan nuevas soluciones para eliminar el consumo del tabaco de combustión, Suecia se presenta como un modelo a seguir. Su enfoque pragmático demuestra que la regulación no prohibicionista, y la disponibilidad de productos libres de humo pueden ser herramientas clave para reducir drásticamente el número de fumadores y, en consecuencia, las tasas de enfermedades asociadas al consumo de tabaco.