¿Usar el horno microondas produce cáncer? La respuesta lo sorprenderá

El horno microondas, presente en el 68.9% de los hogares colombianos según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE para 2021, ha ganado popularidad por su practicidad y facilidad de uso. Sin embargo, su uso también ha generado numerosos mitos e información falsa sobre sus efectos en la salud.

Electrolux, la reconocida compañía sueca decidió aclarar las confusiones y compartir información veraz con los consumidores colombianos sobre este electrodoméstico.

¿Es peligroso para la salud?

El horno microondas utiliza radiación no ionizante para calentar los alimentos, lo que significa que no tiene la capacidad de alterar el ADN ni causar cáncer. Numerosos estudios han demostrado que su uso adecuado es seguro para la salud. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) han declarado que son seguros para cocinar alimentos y que no existe evidencia que demuestre lo contrario.

¿Destruyen el valor nutricional de los alimentos?

La cocción en microondas puede, de hecho, preservar más nutrientes que los métodos de cocción prolongada, ya que reduce el tiempo de exposición al calor y requiere menos agua. Sin embargo, como en cualquier proceso de cocción, se pueden perder una cantidad mínima de nutrientes y vitaminas.

¿Es cierto que no se puede usar metal en el microondas?

Aunque ciertos tipos de metal pueden causar chispas y daños, algunos recipientes están diseñados específicamente para su uso en microondas. Lo mismo ocurre con ciertos tipos de plástico, que pueden liberar químicos dañinos si no son aptos para microondas. Para evitar accidentes y problemas de salud, siempre consulte las recomendaciones del fabricante y utilice recipientes etiquetados como "apto para microondas".

¿Causan los microondas que los alimentos sean radioactivos?

Los microondas calientan los alimentos mediante ondas electromagnéticas que hacen vibrar las moléculas de agua, generando calor sin dejar residuos de radiación. Según la Fundación Alícia (Alimentación y Ciencia) de España, dedicada a la innovación tecnológica en la cocina, en ningún caso se modifica la composición química de los alimentos más allá de los cambios normales que se producen en cualquier método de cocción.

Los hornos microondas, como muchos otros electrodomésticos, consumen energía eléctrica incluso cuando no están en funcionamiento activo. Foto: Getty Images/iStockphoto

“En internet se puede encontrar mucha información sobre los electrodomésticos, sin embargo, en muchas ocasiones esta es falsa. Para evitarlo, recomendamos acudir a fuentes confiables que se basan en evidencia con el fin de disfrutar los beneficios que la tecnología nos ofrece”, afirmó Eduardo Triana, gerente de producto para Electrolux Colombia.

Triana añadió que “las mejores fuentes son las instrucciones de uso y los canales de comunicación de la marca, los cuales ofrecen recomendaciones precisas para cada tipo de producto”.

Con esta información, los usuarios pueden tener una visión más clara y confiable sobre el uso del microondas, despejando dudas y mitos para disfrutar de sus ventajas de manera segura y efectiva.