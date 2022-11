A nadie le cobran por soñar, eso es gratis: Edward López sobre aspiraciones del Huila

Edward López, jugador de Atlético Huila, habló en El Camerino de BLU Radio sobre su presente con el cuadro ‘opita’ y las expectativas que tiene el equipo de Neiva de cara a la ronda final del fútbol colombiano, cuyo camino inicia este fin de semana ante Patriotas en Boyacá.

“Llegué a Huila como refuerzo, como lateral derecho, y el profe me fue acomodando poco a poco de extremo izquierdo y, al verme buenas cosas, me ha ido acomodando y utilizando donde él me ve mejor. Gracias al trabajo del él y a mis condiciones las cosas se han ido dando”, señaló.

López antes de jugar en el fútbol colombiano pasó por el fútbol europeo, específicamente por Portugal, ya que “unos empresarios de Cali” lo mandaron a probar suerte.

“Me fue bien por allá (Portugal), pero no me sentí bien porque la forma como vivía no era como quería. Decidí regresar a Colombia y gracias a Dios se me abrieron las puertas en Orsomarso y así se dio el paso al Huila”, puntualizó.

Aseguró que en el Atlético Huila se siente muy bien por la forma en que se trabaja y por las ganas y humildad de todo el equipo.

“Huila es un grupo humilde, un grupo lleno de jóvenes y experiencia que me enseñan cada día. Estoy muy feliz porque es mi primer año en la A y entrar al grupo de los 8 es un sueño. A nadie le cobran por soñar, eso es gratis”, explicó.

Dijo, además, que sienten mucho respeto por Patriotas, pues “es un rival difícil y un rival que juega muy bien al fútbol”.

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

