Alegría y preocupación: Jhon Córdoba anotó gol con el Colonia, pero salió lesionado

Este lunes, con una remontada y una victoria de mérito del Leipzigcontra el Colonia (2-4) para recuperar su sitio en el podio, en el estreno goleador en el torneo alemán de Dani Olmo para los visitantes y con la lesión -y el insuficiente gol- del colombiano Jhon Córdoba para el local.

Al minuto 7, el colombiano abrió el marcado con su gol número 12 en la actual Bundesliga, con lo que superó, además, los tantos marcados por el ‘Tren’ Valencia en el mismo torneo. Córdoba enganchó con la izquierda y puso adelante al Colonia.

El empate del Leipzig llegó en el 19, con un remate del checo Patrick Schick, de cabeza a centro del español José Ángel Esmorís 'Angeliño'.

En el 22, Córdoba, cojeando, fue sustituido por el francés Anthony Modeste.

“Es un golpe no más, rodilla con rodilla. Me dice que le duele mucho, pero en cuanto a ligamento o menisco no tiene ninguna clase de problema”, contó el papá del jugador, Manuel Acisclo Córdoba, en entrevista con Blog Deportivo.

El partido seguía complicándose para el Colonia y en el 37 el Leipzig se puso por delante por medio del francés Christopher Nkunku, que acertó ante el arquero rival tras recibir un pase entre líneas del austríaco Konrad Laimer.

En el 50, un saque de puerta del arquero húngaro Peter Gulacsi fue directamente para que Timo Werner, que lo recibió en carrera en el campo contrario y se plantó directamente cara a cara ante el portero local, al que batió.

Modeste acortó para el Colonia en el 55, con un tiro desde fuera del área, pero en el 57 el Leipzig volvía a poner distancias en el marcador, cuando un balón rechazado tras un saque de esquina fue rematado desde la frontal del área por el español Dani Olmo.

El marcador ya no se movió más y el triunfo, sin sobresaltos, fue para el equipo de la extinta RDA.

