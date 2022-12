América, a seguirle huyendo al descenso

Tras la victoria de Nacional 3-0 sobre Patriotas, de Alianza 2-1 sobre Cali y de Huila 1-0 sobre Once Caldas, este miércoles continúa la fecha 18 de la Liga Águila con tres partidos, todos con los equipos candidatos al descenso, entre ellos, el de América de Cali que recibe al Medellín.



El equipo que dirige ‘Polilla’ Da Silva ‘respira’ tranquilo, por el momento, pues está en la posición 18 del descenso con 130 puntos, dos más que Cortuluá, que sí está en zona directa de peligro.



Cabe destacar que desde que llegó el entrenador uruguayo no ha perdido con el equipo escarlata, sumando tres victorias y tres empates. El partido entre América y Medellín comenzará a las 8:00 de la noche.



Los otros dos partidos del día son:



3:15 de la tarde: Jaguares vs. Santa Fe



6:00 de la tarde: Envigado vs. Cortuluá



Jueves:



4:00 de la tarde: Equidad vs. Bucaramanga



6:00 de la tarde: Tolima vs. Pasto



8:00 de la noche: Millonarios vs. Tigres



