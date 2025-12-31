En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno revive con emergencia económica, una norma que ya había sido tumbada por Corte: ACM

Gobierno revive con emergencia económica, una norma que ya había sido tumbada por Corte: ACM

Según la ACM, las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno buscan recaudos de corto plazo, pero podrían ser declaradas inconstitucionales, trasladando un grave problema fiscal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad