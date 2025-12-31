Gobierno revive con emergencia económica, una norma que ya había sido tumbada por Corte: ACM

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) rechazó la medida de emergencia económica tomada por el Gobierno asegurando que impone nuevas cargas tributarias en el sector, generando más presión fiscal y más pérdida de competitividad de lo que se venía presentando.

La preocupación principalmente se basa en que el decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025 intenta volver a prohibir que las empresas mineras descuenten las regalías de sus impuestos, algo que la Corte Constitucional ya había declarado inconstitucional.

“Con la expedición de los decretos en virtud de la emergencia económica, nuevamente se advierte la reiterada intención de este gobierno de pasar por encima del ordenamiento constitucional y democrático en el país, pero más grave aún, en virtud de la intención de revivir la no deducibilidad de las regalías” señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

La ACM aseguró que el sector minero ya paga muchos impuestos, enfrenta reglas cambiantes y ha perdido competitividad. Con este decreto, el Gobierno vuelve a cargarle más costos ‘desproporcionados’ a un sector clave para la economía.



“Es inadmisible que una Emergencia Económica sea usada para revivir decisiones judiciales que ya fueron declaradas contrarias a la Constitución, debilitando así el ordenamiento jurídico y democrático” añadió el presidente de ACM.

Frente a este panorama, la asociación exige que estas decisiones vuelvan al Congreso, que es donde deben discutirse y, además, advierte que el país no puede normalizar que los problemas fiscales “se tramiten a costa del Estado de Derecho. “ y se resuelvan debilitando la democracia.