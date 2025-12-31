EEUU sanciona a cuatro empresas que transportan petróleo de Venezuela, ¿cuáles son?

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles sanciones para cuatro empresas involucradas en el transporte de crudo venezolano, una nueva acción que busca incrementar la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció a su vez que ha identificado "a cuatro buques petroleros asociados" a estas empresas como "bienes bloqueados", que son aquellos que deben ser congelados -nadie debe moverlos, usarlos o emplearlos en operaciones de compra/venta sin autorización Federal- pero que no pueden ser confiscados, ya que siguen siendo propiedad de la entidad sancionada.

¿Cuáles son las empresas?

Las compañías Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también identificó a cuatro petroleros como bienes bloqueados. Se trata de los tanqueros Della y Valiant (ambas con bandera de Hong Kong), Nord Star (con bandera de Panamá) y Rosalind (con bandera de Guinea).



"Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", acusó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Nicolás Maduro AFP

"El Departamento del Tesoro seguirá implementando la campaña del presidente Trump para presionar al régimen de Maduro", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

El martes, Washington anunció sanciones por el comercio de drones de Irán con Venezuela. Incluyó en la lista negra a 10 personas y organizaciones ubicadas en ambos países por la compra de drones de diseño iraní, esfuerzos para adquirir químicos utilizados en misiles balísticos y otras preocupaciones.

Maduro ha negado las acusaciones de Estados Unidos de que lidera el "Cartel de los Soles", dedicado al narcotráfico. Caracas sostiene que Washington quiere derrocar a Maduro y apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela.

Trump declaró un bloqueo contra los petroleros sancionados que naveguen desde y hacia el país sudamericano. También ordenó el despliegue masivo de la Marina de Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 30 ataques contra embarcaciones que han señalado de transportar drogas, con un saldo de más de 100 muertos.