Maduro dice que en Estados Unidos se transmiten "noticias falsas" sobre Venezuela

Maduro dice que en Estados Unidos se transmiten "noticias falsas" sobre Venezuela

Maduro además reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "abatió" nueve aeronaves el lunes, presuntamente vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia.

