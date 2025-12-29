En vivo
Chamanes dicen que Maduro abandonará el poder en Venezuela en 2026

Chamanes y otros líderes espirituales se reunieron en Lima para realizar un ritual de predicciones para el próximo año.

